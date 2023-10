Tijeras solidarias: dos barberos cortan el pelo gratis en los barrios

Los peluqueros Juan Ramos y Janeiro Acevedo comenzaron a realizar cortes gratuitos en los barrios para aliviar los bolsillos de las familias vulnerables que no pueden costear los gastos. Planean seguir recorriendo los fines de semana distintas zonas y luego llegar con su solidaridad a otras localidades como Fraga y Justo Daract.

“Esto sucedió porque hace poco yo estaba en la barbería y se acercó un hombre, que se notaba que tenía mucha vergüenza, a pedirme que le cortara el cabello a su hijo, pero que no tenía el dinero para pagarme. Entonces, como imaginé que seguramente no era el único caso, eso fue lo que me motivó a salir, porque ya lo tenía en planes”, contó Ramos, de 33 años.

Comentó que la primera visita fue al barrio Güemes y el lunes aprovecharon el feriado para salir al Eva Perón. Allí, colocaron al aire libre, debajo de los árboles, los sillones, sacaron sus máquinas y las tijeras, y los niños hicieron fila esperando su turno. Entre risas y alegría, los chicos eligieron distintos cortes.

“Calculamos que hicimos entre quince y veinte, y fueron bastantes para el tiempo que estuvimos. Como lo habíamos anunciado nos estaban esperando, se acercaron sin problemas y fue muy motivante ver a la gente, porque se nota que hacen falta más acciones como esta”, dijo.

Para las próximas visitas en los espacios verdes, juntarán alimentos no perecederos o para armar viandas y repartir. Para colaborar, recibirán las donaciones en la barbería, ubicada en 9 de Julio e Hipólito Yrigoyen.

“Desde ya les agradecemos muchísimo si pueden aportar lo que sea. Todo sirve y es lo único que estamos pidiendo para poder dar una doble ayuda a cada sitio que vayamos”, remarcó.

Los barberos, nativos de Colombia, también serán los encargados de cocinar distintos platos que llevarán a los complejos habitacionales y recibirán ayuda de varios de sus amigos y conocidos.

“Ya nos animamos e hicimos pollo al disco y lo fraccionamos en porciones, junto a gelatina que les dimos como postre. Repartimos todas y compartimos un lindo momento. No vamos a parar, y si la gente puede sumarse, todo es bienvenido, desde una bebida, galletas o lo que sea, porque quisiéramos llegar con algo más aparte de un corte de pelo”, sostuvo.

Ramos explicó que ante la buena respuesta y el recibimiento de los vecinos, ya están trabajando en un proyecto para convocar a otros barberos y ampliar la idea.

“Los que más se acercan son los niños y es muy satisfactorio poder darles una mano a aquellos que de verdad lo necesitan. Los chicos pueden ir a la escuela prolijos y los padres se pueden ahorrar esos gastos, sobre todo si tienen varios hijos”, remarcó.

Finalmente agregó: “Pensamos recorrer cada rincón de Villa Mercedes y, una vez que hayamos terminado, vamos a expandirnos y pasar por otras localidades donde la gente lo necesite. Porque sabemos que hay quienes pueden pagar el servicio y quiénes no. Queremos llegar a quienes no tienen la plata, porque estamos viviendo momentos económicos complicados” aseguró.

