Desde este lunes se podrá elegir la modalidad de clases para los alumnos

El ministro de Educación de San Luis, Andrés Dermechkoff, expresó que desde mañana los padres o tutores deberán informar a los directivos qué modalidad —presencial o virtual— utilizarán sus hijos en la escuela. En la noche del viernes, el gobernador, Alberto Rodríguez Saá, comunicó que la asistencia a clases presenciales será optativa, debido al fuerte aumento de casos positivos de coronavirus, en medio de la segunda ola de la pandemia. Dermechkoff aclaró que la determinación se adoptó porque algunos padres manifestaron cierto temor.

"La decisión se toma porque teníamos algunas realidades que estábamos viviendo en nuestro sistema educativo. Teníamos algunos comunicados de madres que, por ejemplo, tienen tres hijos, y uno padece enfermedad de base y estaba desde la virtualidad, y los otros dos tenían que concurrir a la presencialidad, entonces el riesgo estaba", explicó el ministro.

A su vez, agregó: "Esta decisión es una alternativa para los padres con temor de enviar a sus hijos al establecimiento porque conviven con personas mayores de riesgo, u otros porque simplemente tienen miedo. Entonces, en este ámbito de empatía, nos tenemos que empezar a cuidar. Hay que ser responsables, existe un sistema que puede permitir la presencialidad y la virtualidad, y en este contexto es donde se toma esta decisión", indicó Dermechkoff.

El ministro explicó que los padres, madres o tutores deberán comunicar qué opción tomarán a fin de reorganizar las burbujas y mantener el cuidado en la presencialidad.

Esta es una decisión que los padres de los alumnos deben tomar con mucha responsabilidad.

"Es una decisión que tiene que ser tomada muy responsablemente, no pueden decir que mañana el chico va y pasado mañana no. El tutor que decide tomar la virtualidad lo tiene que comunicar al directivo, a los efectos de poder reorganizar, analizar la situación, acomodar cómo nos vamos a administrar en cada una de las instituciones educativas. Si solo un chico pasa a la virtualidad no afecta a la burbuja, pero si son 5 o 6, ahí tenemos que acomodar el equipo", explicó.

Dermechkoff mencionó que el viernes firmó un protocolo que determina que los padres tendrán 48 horas desde el lunes para comunicar la modalidad seleccionada. Sin embargo, aclaró que serán flexibles ante un cambio de parecer, aunque solicitó responsabilidad debido al esfuerzo que conlleva reorganizar las burbujas.

"En esto tenemos que tener empatía. En los establecimientos escolares vamos a seguir cuidando la presencialidad, que lo venimos haciendo bien. Los docentes se están sintiendo muy bien, muy a gusto; yo camino y hablo con los directivos, los maestros y alumnos. La mayoría quiere estar en la presencialidad, pero hay un sector que con todo su derecho lo planteó y en ese sentido se tomó esta determinación", indicó.

Afirmó que el mecanismo será similar al que se utilizó el año pasado en la presencialidad voluntaria de las escuelas rurales. "En esa oportunidad, el 99% aceptó la presencialidad cuidada. Tal vez en el interior no tengamos ningún caso de la virtualidad porque todos quieren la presencialidad y acá en la ciudad puede ser que sí", expresó.

Señalaron que el tutor del alumno deberá comunicar su decisión al directivo de la escuela.

Indicó que las clases igual venían siendo en un formato híbrido y que la modalidad online no se había abandonado. "Hay burbujas que están con la presencialidad y otras desde la tarea virtual. Esto va a reorganizarse en esta semana y nosotros sacaremos las circulares aclaratorias que correspondan. De ningún modo está destinado a sobrecargar al sistema educativo, menos a los docentes, que están haciendo un trabajo increíble", dijo.

Dermechkoff aclaró que la carga horaria de los maestros será la misma. "Nos tenemos que reorganizar, hay que tomarse el tiempo para bajar un poco la presencialidad y ordenarse en la virtualidad; lo vamos a hacer. Todo va a depender de cuántos adopten este sistema. La organización de las burbujas nos llevó mucho trabajo. Es una decisión muy responsable que hay que tomar y respetar al sistema que sigue trabajando", expresó, y recordó que los docentes están entre los grupos con prioridad para vacunarse contra la COVID-19. Según expresó, muchos ya se han aplicado la dosis y el resto deberá manifestar su voluntad e inscribirse.

Además mencionó que las aulas son seguras en relación al coronavirus, pero afirmó que los chicos pueden contagiarse en otras actividades, por lo que solicitó a los alumnos del nivel secundario responsabilidad social. "Los chicos que están en el secundario ya son conscientes de los hechos, entonces creo que tenemos que apelar como sociedad a ser responsables", indicó.