Una edición especial recopila los cuentos de Lispector

Todos los cuentos de la periodista, traductora y escritora ucraniana-brasilera Clarice Lispector, una de las autoras más singulares del siglo XX, fueron reunidos en una edición prologada y organizada por su biógrafo Benjamin Moser y traducida por la poeta Paula Abramo en un libro publicado por Fondo de Cultura Económica.

Moser adelanta que en estos 85 relatos Lispector "invoca, ante todo, a la escritora misma" y dice que allí están "desde la promesa adolescente hasta la implosión de una artista que se acerca a la muerte —e incluso la invoca—, pasando por la seguridad de la madurez, permitiéndonos descubrir una figura adorada en Brasil, que es más grande que la suma de sus obras individuales".

Moser descubrió a Lispector estudiando portugués cuando leyó "La hora de la estrella". "Fue una obra tan genial que me enamoré de esa mujer, quería saberlo todo", rememora el editor, escritor y traductor, quien luego se dedicó a escribir "Por qué este mundo. Una biografía de Clarice Lispector", por el que fue finalista del National Book Critics Circle Award y obtuvo el Premio Estatal a la Diplomacia Cultural de Brasil por contribuir a divulgar internacionalmente su obra.

Para el biógrafo, la de Lispector es "una obra tan rica que contiene mil temas" y dice que lo que más le llamó la atención "es que escribió desde la adolescencia hasta la muerte sin interrupción".

Desde México, Abramo relata que en 2017 le propusieron este trabajo de traducción y aunque se sintió "muy honrada" primero dudó "por las dimensiones del reto". "Clarice es difícil, por momentos muy oscura, muy adorada y estudiada, y el libro no era pequeño. Además, no era una escritora con la que yo tuviera una relación de mucha intimidad. Pero, ¿cómo negarse a tan sabroso desafío? Y, además, en el trabajo de traducción, la intimidad se construye. Entonces me decidí. El proceso me llevó un poco más de dos años, con intervalos importantes", explicó.

Cuenta que se preocupó por "preservar las rarezas gramaticales de la autora, sus giros sorpresivos, pero dejar que en sus momentos de sencillez y transparencia fuera sencilla y transparente también en español".

Abramo dice que el conjunto agrupado en este volumen "reúne textos bastante heterogéneos, desde escritos muy poéticos, como 'La repartición de los panes' o 'Silencio', hasta un extraño auto de fe incluido en la heterogénea sección 'Fondo de cajón', de 'La legión extranjera', pasando por el demoledor 'Mineirinho', que es un posicionamiento político de la autora frente a la brutalidad policiaca, un texto más periodístico, que mantiene una tristísima vigencia en la actualidad". Tanto Abramo como Moser eligieron aquellos textos que prefieren de la obra de Lispector. Para la traductora, los elegidos son los que están en "El viacrucis del cuerpo" y en especial "El cuerpo" al que define como "un cuento desternillante, que me reveló una Clarice totalmente otra: desparpajada, cómica, irreverente". Mientras que el biógrafo se inclina por "La imitación de la rosa", un relato que define como "absolutamente genial" donde "las frases del inicio son muy normales, comprensibles y poquito a poco se va deslizando su habla y el lector se puede dar cuenta que esa mujer se está volviendo loca. Es algo que me fascina porque la frontera entre la sanidad mental y la locura es un tema que siempre le admiré a Clarice, ella tiene la fuerza de no volverse loca, de ir, de pensar en los extremos de la experiencia humana sin pasar los límites y volver para contarlo".