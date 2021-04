Aumentó un 50% la demanda de desinfectantes y barbijos

Por la llegada de la segunda ola de coronavirus, la demanda de sanitizantes y barbijos creció al menos un 50% en las farmacias a comparación del verano. En el rubro aseguran que los proveedores cuentan con stock con normalidad, por lo que los productos no faltan y los precios se mantienen en los mismos montos que al comienzo de la pandemia.

El presidente del Centro de Propietarios de Farmacias, Fabián Bautista, explicó que a diferencia del año pasado, ahora los laboratorios tienen mucho más prevista su producción en grandes cantidades.

"Hoy hay muy buena disponibilidad de alcohol puro al 70% y en gel, que vienen con agregado de glicerina para que no reseque la piel, máscaras de distintos modelos, jabones y de otros elementos como los guantes de látex, que prácticamente dejaron de usar porque entendieron que con un buen lavado frecuente de manos es suficiente", detalló.

Además, dijo que tampoco modificaron los precios, dado que un sanitizante parte de los $120 y hay barbijos desde $25. "En su momento hubo un aumento especulativo por la falta de elementos. La gente ya tiene más claro qué cosas comprar y qué no, y lo que considera que le va a dar una mayor protección. En diciembre, enero y febrero se notó un relajamiento por parte de las personas y no hubo un gran consumo. Ahora están requiriendo mucho un barbijo que desarrolló el Conicet y que tiene buenas características, pero todavía no lo tenemos", indicó.

Por otro lado, Bautista remarcó que no tuvieron un aumento de pedidos en medicamentos como el paracetamol, que es recomendado para tomar al transitar la enfermedad.

"Otra cosa que notamos que no cambia mucho es que las personas de la tercera edad siguen viniendo a las farmacias y exponiéndose. Les pedimos que en caso de que sea posible envíen a un familiar para que puedan resguardarse", sostuvo.