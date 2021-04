Villa Mercedes: lo juzgan por abusar de su hijastra durante 7 años

Hace poco más de dos años que Víctor Moisés Guillén está detenido en la Penitenciaría de San Luis, procesado por abusar de una hijastra, en el lapso que ella tenía entre seis y 13 años. En los próximos días sabrá si su tiempo tras las rejas terminará o si, por el contrario, le esperan muchos años más. Eso será algo que determinarán los jueces de la Cámara Penal 2 de Villa Mercedes, quienes comenzaron a juzgarlo por los ultrajes.

En la apertura del debate oral, el hombre de 32 años decidió no declarar, lo que no quiere decir que no lo haga en otro momento. Hasta ahora, de los 13 testigos previstos para el juicio, declararon la denunciante y madre de la víctima.

La mujer ratificó lo que había denunciado en abril de 2018, primero en la Comisaría 24ª y luego, ante la Justicia. Contó cómo se enteró de que la persona, con quien convivía desde hacía nueve años, se había aprovechado de M., su hija.

Relató que la nena, por ese entonces de 13 años, le confesó todo una tarde, cuando fue a buscarla a la salida del colegio. Cuando la mujer llegó a la escuela vio que M. lloraba. De inmediato dos docentes de segundo año del secundario le preguntaron si podía acompañarlas hasta la dirección, porque necesitaban hablar con ella.

Una vez en la oficina, le informaron que su hija tenía algo importante que decirle.

Allí la chica le reveló que, desde los seis años, Guillén abusaba de ella. La tocaba en sus partes íntimas, nunca "pasó de eso", le dijo. De hecho, habían pasado dos semanas de la última vez que la manoseó, es decir, cuando vivían en un domicilio de la calle Pizarro.

Desesperada, la madre le preguntó por qué no le había dicho nada antes y M. le respondió que no se había animado porque temía que nadie le creyera.

Como suele suceder, el debate oral comenzó con la lectura de la acusación de la fiscal de Instrucción, en este caso, Daniela Torres.

La funcionaria había solicitado que el hombre sea condenado por "Abuso sexual gravemente ultrajante por ser cometido contra un menor, aprovechando la situación de convivencia preexistente", y que por eso sea condenado a 14 años de cárcel.

Una prueba fundamental fue lo que concluyeron los profesionales de Cámara Gesell, quienes determinaron que cuando la víctima habló sobre los abusos, que ocurrían cuando su madre estaba fuera de la casa, su relato era creíble.