La falta de monedas de $5 obliga a redondear

La escasez de monedas de $5 complica y se nota en los comercios al momento de redondear los vueltos. En algunos mercados y verdulerías los comerciantes optan por completar con productos —dientes de ajo, saborizantes, caldos, frutas y verduras por unidad e incluso hierbas aromáticas— el valor redondeado hacia arriba, mientras que en despensas el redondeo hacia arriba es completado con alguna golosina.

"Nos tenemos que arreglar de alguna manera para dar los vueltos. Incluso a los clientes de siempre que nos traen monedas les hacemos alguna atención", explicó Marcela, encargada de caja de una verdulería de avenida España entre San Martín y Chacabuco.

Quienes acuden a realizar las compras a diario notan la situación. "En la verdulería es un poco más leal, los productos que usan para redondear son útiles. Pero si quiero comprar un paquete de harina no me sirve que me den el vuelto en caramelos", dijo Paula, una clienta del centro.

Las dificultades se evidencian día a día, sobre todo en almacenes. "Optamos por entregar vales de hasta $5 a los clientes conocidos", explicó Ana, dueña de un comercio ubicado en la avenida Italia. "Si necesito comprar algo y me faltan $5 el comerciante no me lo vende, pero si a él le faltan para entregarme el vuelto tengo que aceptarlo. No es justo", dijo Eduardo, un cliente.

Incluso existen compradores que han optado por usar otros medios de pago y así evitar rencillas. "Me cansé de pelear, ahora cada vez que compro algo pago con débito", dijo Alejandra.

La problemática escasez de monedas que reemplazan al billete de $5 se evidencia también a la hora de tomar un taxi. "Pierdo entre $150 y $200 por día", dijo Roque Moreno, taxista de la ciudad de San Luis.

La norma beneficia al cliente

"El espíritu de la norma es favorecer al cliente", dijo el director de Comercio y Defensa del Consumidor de la Provincia, Alberto Montiel Díaz. Y agregó: "En estos casos rige el DNU 274, que reemplaza a la Ley 22.802, de Lealtad Comercial. A pesar de que los montos están desactualizados, sigue vigente el artículo 9º". Montiel Díaz detalló que "es un motivo de reclamo, el cliente tiene razón; se puede llegar a una sanción administrativa".

Destacó que "generalmente no se reciben reclamos por ese motivo. La situación la resuelven en el lugar el comerciante y el cliente. Pero el cliente puede exigir que se respete la normativa y reclamar en el libro de quejas del local", dijo Montiel Díaz.