Reprogramaron más de 4 mil turnos para aplicar la vacuna

La ministra de Ciencia y Tecnología, Alicia Bañuelos, había reflejado su preocupación luego de que notaran que el 5% de las personas inscriptas para vacunarse no asistía a los turnos. Por eso, agregaron una nueva asignatura para que quienes no aprovecharon su oportunidad puedan chequear el día y la hora o reprogramar.

Ahora 4.500 personas pudieron obtener sus turnos y ya se vacunaron 2.193; con el correr de los días serán convocados los restantes: "Tuvo una buena respuesta porque las personas que entraron y pidieron que se las incluya en el listado son un número alto y ya hemos vacunado a la mitad", dijo Bañuelos.

Hasta el momento se inscribieron para vacunarse 86.243 personas, de las que 72.474 recibieron la primera dosis y 13.769 tienen la segunda.

Con respecto a la suba de casos, la funcionaria explicó que la cepa que circula por San Luis es mucho más contagiosa y la estación del clima influye mucho: "Venimos del verano, cuando la mayor parte de actividades se hace al aire libre. Ahora, por la tarde las personas se reúnen en lugares más cerrados, entonces como principalmente este virus se transmite por el aire, por ejemplo, cuando una persona es positiva y se junta con otra gente en el aire quedan esas gotas al hablar o por ese spray que queda en el ambiente. Entonces ese ambiente no está lo suficientemente ventilado y si las personas no tienen barbijo o no están a una distancia suficiente se produce el contagio", señaló.

Replicó lo que señalan las autoridades sanitarias, que el aumento de casos se combate extremando los cuidados: "Tenemos que resistir hasta que todos puedan estar vacunados. Otra cosa para remarcar es que hay que ser muy cuidadosos hasta tener los anticuerpos, no es que me vacuno y en ese mismo momento ya los tengo. Tienen que pasar tres semanas para tener anticuerpos que nos protejan; ahora hay gente que se contagia los primeros días después de haberse vacunado", dijo.

"Queremos que todos se vacunen, todos necesitamos que el resto esté vacunado porque la protección que nos da el resto de la población vacunada también nos beneficia", dijo Bañuelos.

