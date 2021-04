Daiana Alaniz, con su pegada, le da alegrías a Comunicaciones

Con la "10" en la espalda, Daiana Alaniz es una pieza clave en Comunicaciones, equipo recientemente ascendido a la máxima división del fútbol femenino de AFA. La puntana, a base de buen fútbol y de una prodigiosa pegada, fue figura el último domingo, cuando el "Cartero" le ganó a domicilio a Estudiantes de La Plata por 4-2. Convirtió un golazo de tiro libre y generó otros dos a partir de pelotas paradas. Además, Marianella Suárez, la otra sanluiseña del equipo, también marcó un gol.

"Estamos aprendiendo, agarrándole el ritmo a jugar en Primera. Somos un equipo nuevo, con varias incorporaciones, así que estamos conociéndonos. Vamos bastante bien. Tuvimos la suerte de ganar dos partidos que nos han dado confianza", le dijo Alaniz a El Diario.

En City Bell, lugar en donde está ubicado el predio del "Pincha", Daiana casi que abrió el marcador a los 12' del primer tiempo con un gol olímpico: "Estaba por patear el córner y Julia, una de mis compañeras, me da la indicación de que nuestro DT decía que le pegara al arco. Justo en ese momento. Así que le pegué directo al arco y entró". La árbitra finalmente lo dio en contra porque rebotó en una defensora "pincha", pero el gol merecía ser de la "10" puntana.

Seis minutos después, apareció Suárez y estampó el 2-0 con un remate cruzado. "Somos las dos puntanas de ‘Comu’ y hacemos goles. Estamos haciendo quedar bien a la provincia", acotó Daiana, entre risas. Descontó el local y parecía que se iban al descanso 2-1, pero hubo otro tiro libre cerca del área y la pegada de Alaniz generó otra emoción. La pelota dio en el travesaño y el rebote le cayó a Nicole Álvarez, quien solo tuvo que empujarla a la red para el 3-1.

En el complemento apareció otra vez la "Chiru" y esta vez su tiro libre, cerca de la medialuna, se metió en el ángulo para el 4-1.

"Me dieron la confianza para hacerme cargo de las pelotas paradas y hacer goles está muy bueno. Contra Platense (por la 3ª fecha) tuve la suerte de que entró un gol de larga distancia. Ni hablar de todo lo que pasó en este partido con Estudiantes", destacó la jugadora de San Luis.

Y continuó: "Tomamos el protagonismo desde el inicio, pudimos imponer nuestro juego, también hubo pasajes en donde hubo que aguantar ante un equipo que hace años está en Primera. Contenta desde lo grupal y también en lo personal. Más no podía pedir; en realidad, sí... porque me quedé con bronca, ya que me comí un mano a mano sobre el final".

Comunicaciones suma seis unidades en cuatro presentaciones: perdió 3-0 con Independiente, le ganó 3-2 a Villa San Carlos, cayó 4-1 con Platense y superó al "Pincha" 4-2. Este domingo a las 10, el "Cartero" recibirá a uno de los equipos más importantes, la UAI Urquiza. "Estamos con muchas ganas, son partidos lindos, que sirven para medirse. Trabajamos toda la semana para jugarle de igual a igual como lo venimos haciendo en cada uno de los partidos", concluyó la "10".