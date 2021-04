La pandemia no alteró el hábito de la lectura en los puntanos

La pandemia fue una gran oportunidad para que mucha gente retomara el hábito de leer, y para los más jóvenes de entrar al fascinante mundo de la literatura. Según una encuesta que realizó la firma Ghostwriter Argentina, el 43,2 por ciento respondió que retomó la lectura durante la cuarentena y el 45 reconoció haber comenzado a leer con mayor frecuencia. El trabajo se realizó sobre un total de 7.834 casos en la Ciudad de Buenos Aires, Gran Buenos Aires, Mar del Plata, Rosario, Santa Fe, Córdoba, Mendoza, Neuquén y Santa Cruz, entre el 20 de marzo y el 1º de agosto de 2020.

Un recorrido por las tres librerías de la ciudad de San Luis confirmó esa tendencia, según los datos que brindaron sus responsables. Una de ellas fue Verónica Soledad Villegas, gerenta de la sucursal San Luis de Librería Cúspide. “En este tiempo hemos sumado nuevos clientes a los que ya se habían hecho habitués de nuestro salón”. Aclaró que por las restricciones “se vio limitado el ingreso al local en un número de siete personas y durante quince minutos, pero eso sucedió al principio cuando se podía salir según la terminación del DNI”. Y aportó un dato curioso: “Los días que salían los impares, se vendían más libros que durante los días pares. Pero en general no hubo un descenso fuerte de gente en el salón; digamos que se mantuvo siempre igual”.

Respecto de los gustos de los lectores, señaló que “en general los géneros que prefiere la gente siguen siendo los mismos: los de actualidad son los más pedidos, a pesar de que durante el año pasado se editaron muy pocos porque las editoriales estuvieron cerradas más tiempo que las librerías. También los de autoayuda se eligieron mucho, igual que las novelas y los libros para adolescentes”. Villegas dijo que notaron que los jóvenes se volcaron más a la lectura, y los adultos mayores a las novelas románticas y policiales. Y sobre las ventas aclaró: “Es normal que a fines de mes decaigan, pero al comenzar el nuevo mes otra vez repuntan”.

Bruno, uno de los vendedores de la sucursal local de Galerna Libros —que hace dos años funciona con esta denominación y uno de ellos se dio durante la pandemia—, coincidió al analizar el panorama de las librerías. “Al principio nos sorprendió que la gente viniera a buscar libros, por las restricciones para salir y por la situación económica. Pero el ritmo de ventas se retomó al nivel que teníamos antes de la cuarentena. Por supuesto que hace cinco o seis años que vienen en baja, pero el año pasado se mantuvo porque mucha gente tuvo más tiempo para quedarse en su casa, porque en muchos casos trabajaban desde ahí: nos decían que necesitaban hacer un corte, y parte de eso era poder leer un libro”.

El empleado recordó que por ejemplo en un buen fin de semana se vendieron 34 ejemplares. “Para una época de pandemia es un buen número, que si lo comparamos con las ventas de hace cinco años no era de lo mejor”.

Señaló también que entre abril y julio del año pasado las ventas se mantuvieron, y que entre los géneros más solicitados estuvieron los clásicos y después la temática de liderazgo, coaching y la formación de emprendimientos. “Muchos jóvenes buscan estos temas sobre formación empresarial, hasta tuvimos que armar un estante especial para esos libros. Esto demuestra que en las librerías se expresa mucho de lo que sucede en la sociedad”.

El vendedor comentó que los precios de los libros de novedades hoy, dependiendo de la editorial, oscilan entre los 900 y 1.500 pesos. Y hubo un resurgir de la magia: “Entre los adolescentes la saga de Harry Potter se volvió un éxito nuevamente, a tal punto que tuvimos que acondicionar un espacio especial solo para exhibirlos, porque siempre los piden. Y ese fenómeno se ha visto también con algunas series de Netflix que están basadas en novelas que mucha gente viene a comprarlas”.

Menos optimista fue la mirada de Pablo Anello, dueño de la única librería familiar que queda en la ciudad. “Para empezar, estuvimos mucho tiempo cerrados, casi dos meses, aunque no seguidos, sino que cada 15 o 20 días teníamos que bajar la persiana del local por las restricciones. Recién después del 20 de septiembre logramos continuidad. La verdad es que si me guío por lo que pasa hoy, estamos mal. Estamos en el comienzo de la actividad escolar y al negocio no viene nadie a comprar textos”.

Aunque siempre fue la librería especializada en manuales escolares, en los últimos años las editoriales establecieron un sistema de venta directa en colegios que lo decidió a dejar de ofrecerlos. “Al final, uno hace de vendedor de la editorial y no se gana nada. Además, es una falta de respeto para nosotros que hacemos este trabajo hace más de 60 años cuando esas empresas no son de San Luis, ni tributan acá. Pero como nadie las controla, hacen lo que quieren”.

Un informe de la Cámara Argentina del Libro (CAL) indica que la producción de libros digitales aumentó 61% en los meses de marzo y abril de 2020 comparados con el mismo período del año anterior. En promedio, de 430 novedades mensuales en ese formato se pasó a más de 700.

Incluso, Anello se quejó porque “el año pasado, cuando se suponía que la provincia estaba cerrada y nosotros íbamos a encargarnos de hacer la distribución de los libros a los colegios que nos habían hecho los encargos, resulta que las mismas editoriales entraban a las escuelas, no sé cómo”.

Recordó que la suya es la única librería que tiene en exposición y venta una mesa especial con más de 500 títulos de autores puntanos.

En cuanto a la pandemia, destacó que hubo más interés en la lectura y lo impulsó a la venta por internet. “El año pasado mucha gente, como estuvo con más tiempo porque se tuvo que quedar en casa, buscaba algún libro nuevo para leer. Y en el período que estuvimos cerrados pusimos en marcha la venta online para llevarlos a domicilio y las ventas por lo menos se movieron”. De todas formas, hay un hábito que no muere: “La gente que gusta de leer quiere venir al local, ver la edición, tocar el libro, sentirlo, y recién ahí decidir su compra”.

