Caso Magalí Morales: conclusiones divididas en una pericia

De los nueve peritos oficiales del Poder Judicial que intervinieron en la autopsia psicológica de Florencia Magalí Morales, tres no estuvieron de acuerdo con las conclusiones, por lo que no firmaron el informe que se elevó al juez Penal de Santa Rosa del Conlara, Jorge Pinto, y presentaron los suyos, de forma individual, en los que indican no coincidir con que la mujer de 39 años se haya suicidado, dijo ayer Santiago Calderón Salomón, uno de los abogados que representa a la familia Morales. Hoy, al cumplirse el primer aniversario de la muerte de Florencia en la comisaría de esa localidad —cuya circunstancia se investiga—, parientes de ella que viajarán especialmente desde Mendoza y organizaciones feministas y sociales del Valle de Conlara encabezarán una manifestación a las 11 en la puerta del Juzgado Multifueros de Santa Rosa.

Al respecto de la autopsia psicológica, "los familiares nunca tuvieron una buena impresión —confió el letrado—. Hasta último momento no los citaron para entrevistarlos, aunque finalmente lo hicieron. Trabajaron nueve profesionales de las tres circunscripciones judiciales, entre ellos, psicólogos, psiquiatras y trabajadores sociales. Todos tuvieron el mismo trabajo, la misma entrevista y el mismo material. La conclusión fue que la probabilidad de la hipótesis de la autoagresión es factible, así lo determinaron algunos de los integrantes de esta junta. Digo algunos porque otros de los participantes no han estado de acuerdo y se negaron a suscribir esta conclusión, y cada uno hizo su informe".

"Uno de los psiquiatras aclara que no está de acuerdo con la conclusión y refiere 'De acuerdo a la información con la que cuento, no encuentro suficientes determinantes ni indicadores que acerquen la muerte de Morales a un suicidio'", leyó Calderón Salomón y anticipó que se verá si a través de organismos nacionales se puede contratar un perito de parte, para que elabore un nuevo informe.

Además de la aceptación de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación como querellante en la causa, hubo otra novedad en los últimos días, dijo el letrado. El próximo miércoles se exhibirá a los peritos criminalistas de parte de la familia Morales el cordón de una campera que Florencia tenía el día del hecho, elemento con el que se habría producido la asfixia. Es una medida que los peritos consideran indispensable para poder cerrar su propio informe de la inspección de la comisaría y luego presentarlo al magistrado.