Checchi ganó un concurso de freestyle

Cual soldado para la guerra, Facundo Checchi prepara las armas, que son sus rimas y su voz, calienta el cuerpo y la mente y, sobre todo, estudia a su enemigo y sus tácticas. Luego, sale a dar pelea en el campo de batalla. Ya sea en una plaza, en una casa o en un torneo, el rapero busca sobreponerse a su enemigo, encontrar su punto débil y vencerlo con el arma más letal: el ingenio.

Facundo se consagró campeón del Primer Torneo de Freestyle que se realizó en el Centro Cultural José La Vía, organizado por la Municipalidad de San Luis y la productora Río Subterráneo. El rapero compitió contra jóvenes de toda la provincia, incluido Freaky, el temible campeón regional.

Con apenas 20 años, el joven que nació en el conurbano bonaerense pero se mudó a la Villa de Merlo hace seis asegura que el freestyle es lo que "más le gusta en la vida" y tras un tiempo en las plazas decidió volver al ruedo en este 2021. Ganar la competencia del fin de semana le abrió los ojos y despertó en él un anhelo que creía tener guardado bajo varias capas de polvo.

"Por el momento no me la quiero jugar por el freestyle porque creo que a veces es cuestión de un golpe de suerte el poder triunfar. Pero la pasé bien ese día, siento que mostré un muy buen nivel y me hizo pensar que aún estoy vigente", aseguró Facundo, como si tuviera muchos más años de los que en realidad lo preceden.

Mientras tanto, Merlino estudia organización de eventos y su próxima meta es inscribirse en la tecnicatura en Administración Cultural, porque aunque no vea un futuro seguro en el freestyle quiere mantenerse lo más cerca posible del arte y de la música. El joven expresó: "Quiero hacer eventos culturales y dedicarme a eso porque Merlo tiene muchísima vida artística".

Sin embargo, cuando habla de las batallas amateurs o profesionales su voz se transforma y sus palabras adquieren un tono de seriedad, compromiso y, sobre todo, pasión. "Mi estilo es preconceptualizado, uso referencias y contesto a lo que dijo el rival con frases elaboradas. Los conceptos que uso son muy del momento y también busco presionarlo y darle carisma, postura y puesta en escena a lo que digo en ese tiempo y espacio", detalló.

Y contó que parte de su secreto es pensar constantemente en la rima, en cómo va a terminar y cómo la tendrá que conectar para que no pierda la espontaneidad y lo efímero, "que es la magia del género".

Cuando se pare frente a un rival, Facundo no solo analiza el lugar y el ambiente que acompaña a la competencia sino también a su oponente, es decir, al frente de batalla que debe derribar. "Yo me subo al escenario pensando en que soy mejor que esa persona y, a su vez, trato de encontrar qué es lo mejor que él tiene, trato de superarlo en eso y así lo inhabilito", justificó.

Por último, Merlino reveló lo que le garantiza la conquista. "Tampoco está bueno que el freestyle se haga mecánico, porque te sale todo como un robot. Para mí sí o sí tiene que tener su cuota de humanidad", finalizó.