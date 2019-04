Nicolás Montalbetti: un paisaje tranquilo

La acción de estampar colores con trazos certeros dominó la vida de Nicolás Montalbetti, el joven pintor merlino que vive en Córdoba y que a fuerza de premios y caballetes toma posición en el mercado del arte argentino.

Autodefinido como paisajista, al artista lo une la inspiración y los trazos espontáneos. Trabaja en diseño gráfico por lo que usa la imaginación para crear.

Nicolás siente que su abuela, Inés Rosemberg, fue quien le transmitió el gusto por dibujar y crear. Ella fue diseñadora gráfica, estudió diseño de interiores “pero en esa época era más en general la profesión”, detalló el nieto, ya que Inés tuvo un emprendimiento con una empresa de diseño que también hacía estampas para ropa y botellas, gráfica empresarial de interior y callejera y hasta diseño para envases.

“Le gustaba pintar y creo que de ahí me viene esta fascinación”, comentó el artista, que guarda algunos cuadros de su abuela. “Estuve muy influenciado por todo lo que vi que hacía”.

Hace unas semanas, Montalbetti sorprendió a muchos al llevarse dos de los máximos galardones en el encuentro de pintores “PotrerArt”, que se realizó en Potrero de los Funes. El joven resultó ganador del “Galardón especial de acuarela” y el “Galardón especial en Paisaje en óleo” en la edición de este año del tradicional certamen pictórico.

“Aunque soy paisajista quise participar en las dos categorías porque me encanta pintar”, explicó sin dejar dudas de la pasión que imprime a través de pinceles y telas. Dijo Nicolás que el premio lo tomó por sorpresa: “No es algo a lo que esté acostumbrado”, agregó el pintor que se dedica a las acuarelas hace 15 años y en este certamen se animó a pintar en óleo sobre lienzo para estar en todas las categorías. De las tres en las que se anotó ganó dos. Solo le faltó el rubro Personal.

De las cinco ediciones de PotrerArt, Montalbetti participó en tres. En el primero ganó el de la categoría Artistas Puntanos; en la segunda obtuvo el tercer premio en dos, Paisaje y Artistas Puntanos y una mención en acuarela. En su tercera arremetida se quedó con el récord de ser el primer pintor en obtener dos primeros premios.

“Desde el jardín de infantes que me metí en concursos. Me acuerdo que a los 4 años me encantaba dibujar y pintar todo el día”, dijo el autor que desde pequeño supo lo que es el esfuerzo.

Cuando estaba en el preescolar llegó una profesora de arte de Buenos Aires que comenzó a dictar clases de dibujo y pintura. Como era por la tarde, fuera del horario escolar, Nicolás tuvo que convencer a sus padres que quería participar y lo mandaron.

El asunto es que cursaba en Cortaderas, una localidad ubicada a 20 kilómetros de Merlo por lo que los viajes se hicieron constantes. “Entonces desde los 4 que empecé. Eso fue un profesorado de dibujo y pintura y obviamente por edad no pude rendir, pero a los 6 sí rendí y empecé a dedicarme más seriamente”.

Con los galardones recién conseguidos, ahora Montalbetti piensa en el futuro y dice estar “muy feliz y atento a lo que viene”.

El pintor dialogó en una pausa en su trabajo, en el que se desempeña como diseñador gráfico en una empresa, aunque el corazón siempre está en otra localidad.

“Voy y vuelvo todo el tiempo a Merlo, mi domicilio es ahí”, destacó el joven nacido en Buenos Aires pero que se radicó en la villa merlina al mes de vida. Con el tiempo volvió a la gran ciudad para estudiar y egresó como diseñador gráfico de la Universidad de Buenos Aires, la ciudad en la que hizo sus primeros trabajos.

A los 8 años, Nicolás se anotó en el Encuentro de Pintores Paisajistas de Merlo y 22 años después continúa firme en cada edición. “En mayo estoy de nuevo en ese encuentro”, prometió.

Ese fue el primer concurso en el que ingresó. Participó en la categoría Pintorcitos y el jurado le retribuyó con un galardón.

Así fue que obtuvo un premio por participar con entusiasmo, en el que sería su primer certamen. Un salto en el tiempo lo encuentra con la satisfactoria costumbre de continuar recibiendo distinciones.

“Todo premio o mención te ayuda, pero lo que más te motiva es la reacción de la gente y de los otros pintores ante lo que uno hace. Eso es más motivador, a veces, que el premio en sí”, explicó Nico.

“Muchas veces te quedás conforme con la respuesta de la gente, que ven algo que no era lo que buscaba el jurado”.