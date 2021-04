Denuncian que empresa de colectivos falsea los horarios de los choferes

En la denuncia realizada en el Programa Relaciones Laborales, el gremio UTA describió que encontraron alrededor de siete libretas de trabajo, de choferes de la empresa Panaholma, con horarios de salida que no son los que corresponden, según contaron los mismos choferes, confirmó el secretario gremial de UTA, Lucio Orozco. También explicó que la empresa de transporte interurbano no está contando las horas de descanso de los trabajadores y de esa manera no paga las horas extras.

“El miércoles pasado constatamos con el secretario adjunto, Carlos Rivas, que Panaholma está dibujando las libretas de trabajo de los choferes que hacen el corredor de San Luis a Merlo, la costa de Merlo y Villa Mercedes. ¿Cuál es el dibujo que hacen? Por ejemplo, al chofer que sale a las 5:15 le ponen como horario de llegada las 13:30 y no es así, llega 15:50 o 16. Es decir, les restan tres horas más o menos. Se lo están haciendo a varios choferes, no solo de San Luis a Villa de Merlo o a Villa Mercedes, sino también a chicos que están haciendo la costa, por ejemplo, de Papagayos a Merlo. Es un delito lo que hacen porque no están respetando las horas de descanso”, explicó Orozco.

El gremialista contó que el dato de las libretas lo pudieron corroborar con los mismos choferes: “Hablamos con los conductores y por el temor que tienen, no dimos nombres ni apellidos, solo les sacamos fotos a las libretas y ellos nos dijeron que los horarios de salida que estaban escritos ahí no eran, eso no lo ponen”, aseguró.

Consultado por El Diario, el gerente de Panaholma, Juan Carlos Ocaño, respondió que la empresa no ha recibido ninguna notificación de la denuncia y que la primera noticia sobre la cuestión la recibía a través de la consulta de este medio.

Denuncian falta de higiene

Por otra parte, el secretario gremial de UTA informó que presentaron otra denuncia en Relaciones Laborales por la falta de higiene con la que trabajan los choferes de Merlo: “Las instalaciones la verdad que son caóticas. No tienen los sanitarios como corresponde, tienen los cambiadores en el mismo lugar donde desayunan”, dijo.

Las horas nocturnas y extras no están siendo pagadas por ninguna empresa; ese es otro problema con el que lidian día a día los choferes: “Los hacen trabajar de más y por un poco de presión se los devuelven con francos. Lo que se trabaja fuera de las ocho horas son extras. El conductor tiene 192 horas normales y lo que vos trabajás pasadas esas 192 horas son horas extras; eso no lo están pagando, ni siquiera el horario nocturno. Ninguna empresa del interurbano cumple con esta cuestión”, dijo Orozco.

La falta de higiene y seguridad es un problema que también sufren los choferes del transporte interurbano en la ciudad de San Luis, según Orozco. Los trabajadores no tienen baños y tampoco hay gente que esté desinfectando los colectivos: “Es alarmante que los conductores no tengan sanitarios. Eso lo constatamos en la terminal vieja, los baños están cerrados. Tampoco están desinfectando los coches como lo hacen con el transporte urbano de la ciudad de San Luis, que tiene gente que los limpia. Es muy delicado porque sabemos los contagios que hay en la ciudad”, aseguró el dirigente gremial.