Arrancó el "Hot Sale" y esperan un repunte de ventas en medio de la pandemia

En medio de la crisis económica y la baja del consumo en plena segunda ola de la pandemia, este lunes comenzó una nueva edición del "Hot Sale", el evento de compras en línea con el que las empresas esperan obtener un repunte en las ventas.

La feria de descuentos es organizada por la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE) y se extenderá hasta el miércoles con el objetivo de "seguir fortaleciendo la industria y brindarle a los usuarios la posibilidad de comprar online desde casa, con descuentos y opciones de financiamiento".

La CACE informó que más de 700 empresas participarán de la edición 2021 y destacó que se sumarán dos nuevas categorías: emprendedores y servicios, que "con más de 30 empresas inscriptas ya demuestran una tendencia al crecimiento en la adopción del comercio electrónico en estos rubros".

Jorge Moyano, presidente de la Cámara de Comercio de San Luis, comentó que “lamentablemente los comercios de la provincia no han tenido una participación fuerte en ediciones anteriores, y creemos que este año esa tendencia no cambiará. Esto no quiere decir que no haya participación, la hay, de rubros muy específicos, y nuestro deseo es que se pueda ir agigantando el número de rubros y comerciantes que puedan acceder y obtener beneficios de iniciativas como esta”.

“La pandemia no se va y para sobrevivirla vivimos en una época que nos plantea la necesidad de reinventarnos, de reconvertirse, y volcarse a los medios electrónicos de venta en una de ellas. Confiamos en que el comerciante pueda volcar su tiempo ocioso en buscar esta y nuevas alternativas”, agregó Moyano.

CACE indicó que durante el 2020 "el inicio de la cuarentena aceleró el proceso natural de adopción del comercio electrónico para nuevos consumidores, dejando como resultado de facturación un incremento por encima de los índices obtenidos en 2019".

"Podemos afirmar que cuatro de cada diez órdenes de compra en las tiendas, que ya vendían online, fueron de nuevos clientes", destacó la entidad, y recordó que en 2020 se vendieron 251 millones de productos, un 72% más que en el año anterior.

