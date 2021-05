Antonella Quevedo y una canción para Pablo

Pablo Salgado fue un músico talentoso que supo hacer de su instrumento una puerta a los sonidos. Además de eso, fue mentor para Antonella Quevedo, una adolescente que encontró en el artista, quien falleció hace pocos días víctima de coronavirus, un maestro que la impulsó a subirse por primera vez a un escenario.

Al enterarse de la noticia, Quevedo escribió y grabó “Para honrarte siempre”, una canción que dos días después del deceso, Mariano Giunta, compañero de Pablo en Random Noise, subió a la página de Facebook del dúo para recordar a su entrañable amigo. Los dos músicos sirvieron de inspiración para Antonella, quien los conoce desde chica y siempre se vincularon con ella para ayudarla en cuestiones musicales.

“La partida de Pablo fue una noticia muy triste para mí y entre lágrimas y recuerdos lindos que me llegaron a la memoria, me di cuenta que no solo llorar sirve para atravesar el duelo, sino también escribir. En las letras encontré consuelo y una forma de pensar a Pablo como lo que era, pura música y sensibilidad”, expresó la joven artista que incursionó en los escenarios por primera vez junto a Random Noise el verano pasado.

A Quevedo siempre le gustó la música. Sabe tocar la guitarra y cantar, dos expresiones que demuestra en sus redes sociales. Sin embargo, nunca se animó a presentarse en vivo porque sufrió por mucho tiempo de pánico escénico. “Cuando asistía a los actos escolares miraba con atención a mis compañeras que se animaban a presentarse con sus canciones y eran aplaudidas por todos. Yo solo pude decirle a mi papá que me compre una guitarra y me encerraba en mi habitación para escucharme a mí misma. También cantaba en la ducha”, expresó la artista.

Hasta que comenzó a juntarse con Pablo y Mariano, quienes le insistieron en que su talento debía compartirse con el público y que era necesario el calor de los aplausos para animarse a seguir. Quevedo asegura que los músicos le abrieron las puertas.

A Pablo, Antonella lo describió como un ser musical. "Todo lo que tocaba lo transformaba en canción y eso me inspiraba para armar mi propio camino. Siempre estaré agradecida por las enseñanzas que me brindó y lo voy a recordar como un gran amigo”.

En cuanto a su carrera personal, Quevedo expresó que va a paso lento, pero seguro. Que espera hacerse conocida en redes sociales para seguir su rumbo musical y que no ve la hora de volver a subirse a un escenario.

“Tengo guardadas canciones propias que me acompañan. Una de ellas salió dentro de una habitación de hospital cuando cuidaba a mi abuelo”, adelantó.