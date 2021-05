Las calles del barrio Kilómetro 2 se iluminaron luego de varios años

El barrio Kilómetro 2, ubicado al norte de la ciudad, se volvió a iluminar luego de años de reclamos de sus propios habitantes. La Municipalidad colocó unos diez brazos con artefactos, cada uno con su lámpara de led, y los vecinos aseguraron que ahora se sienten más seguros y manifestaron su agradecimiento, ya que a pesar de que son calles de tierra hay mucho tráfico de camiones y vehículos de manera permanente.

Ulises Garro, quien vive sobre Sallorenzo, la arteria que volvió a cobrar vida, comentó que es una incorporación muy linda, dado que antes todo el sector estaba muy oscuro y olvidado.

“A veces necesitábamos ir a algún lado y teníamos que llamar a un remís y generalmente evitaban venir, o debíamos ir a esperarlo en una de las esquinas, frenaban al frente de mi casa o de la cancha de fútbol que tengo, pero ahora al no estar este deporte permitido, no encendemos los reflectores”, mencionó.

A veces necesitábamos ir a algún lado y teníamos que llamar un remís, y generalmente evitaban venir. Ulises Garro.

Otro de los vecinos, Julio Rosales, coincidió en que el servicio era necesario en la zona, ya que si bien había algunos postes antiguos, los focos no funcionaban. “Estamos muy agradecidos porque quedó muy bueno. Es un lugar muy tranquilo, nosotros hace unos 30 años que vivimos acá y no pasa nada raro ni peligroso, pero quienes no conocen por ahí no se arriesgan a ingresar”, sostuvo.

Lorena Alonzo remarcó que es un alivio tanto para ella como para todas las familias colindantes. “Hace un montón que lo pedíamos, no se veía nada, porque lamentablemente son contados los frentes que tienen luz afuera. Ahora estamos esperando porque van a venir a podar y esperamos que agranden un poco más las calles para que podamos transitar sin inconvenientes, así que es emocionante y lindo ver los avances que estamos logrando”, indicó.

Ahora vemos a la gente y a los vehículos que pasan, y si vienen personas a golpearnos las manos salimos seguros. Lorena Alonzo.

Además, explicó que ahora, con las nuevas lámparas, sus hijos pueden quedarse a jugar y a disfrutar del aire libre en la vereda hasta las 20, que es el horario permitido para salir. “Vemos a la gente y a los autos que pasan y si vienen a golpearnos las manos salimos seguros, porque antes lo hacíamos con un poco de temor”, sostuvo.

Arreglos de luminarias

El área de Alumbrado Público de la Municipalidad trabajó en el barrio 960 viviendas en la reparación de artefactos de iluminación de espacios comunes y de playones que estaban rotos por vandalismo.

Fabiola Díaz dijo que ve mucho mejor al barrio porque hasta hace un tiempo estaba desolado. “Siempre vienen a traernos cosas desde la Municipalidad, así que hicimos este pedido puntual. Parece que no pasa nadie por estar alejado, pero durante todas las noches siempre hay movimiento porque pasan camiones para las fábricas, así que esperamos más mejoras”, contó.

La iluminación también va a servir para que las personas no se acerquen de noche a utilizarlo para arrojar basura, ya que los vecinos aseguran que es un problema recurrente en los campos que están al frente de sus viviendas.

Redacción / NTV.