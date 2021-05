Amitrano irá en búsqueda del título argentino welter

El excampeón sudamericano de los súper ligeros Leonardo "Junior" Amitrano comenzó una nueva cuenta regresiva. El boxeador villamercedino, que está entrenando en Adelia María, Córdoba, se presentará el 29 de mayo frente al varelense Juan Hernán Leal, quien expondrá el título argentino welter ganado en enero en la localidad bonaerense de General Madariaga.

Parado desde principios de 2020, este nuevo desafío será una prueba de fuego para Amitrano. Es que luego de perder el título interino en Uruguay ante el jujeño Juan Velasco, el sanluiseño volverá a contar con una oportunidad inmejorable para mostrar su potencial y adueñarse de otro cinturón ante un campeón que en trece peleas sufrió apenas una derrota.

"Junior", de 26 años, comentó desde Córdoba: "Vine a Adelia María porque me ofrecieron ayuda para hacer guantes. Acá estoy guanteando con Javier Clavero y Facundo Fuentes, boxeadores de Carlos San Miguel, quien me da una mano y hospeda en su casa". Y agregó: "Tengo muchas ganas de subir al ring, mi última presentación fue hace más de un año. Me siento bien física y boxísticamente y estoy puliendo detalles para llegar de la mejor manera al 29".

Si bien todavía no fue confirmado, el combate que enfrentará a Amitrano y Leal se realizaría en Córdoba, más precisamente en el club Sarmiento de la localidad turística de Villa Carlos Paz.

Estratega y con un estilo clásico marcado, "Junior" suma dieciséis combates ganados en el campo rentado, de los cuales seis fueron por la vía rápida del nocaut. Cinco derrotas, dos de ellas antes del límite, completan la carrera del villamercedino, quien registró su última victoria en septiembre de 2019 ante el santafesino Emiliano Domínguez, noqueador al que venció en tres oportunidades.

Leal, por su parte, cuenta con trece peleas como profesional, que se reparten en doce victorias (cuatro por nocaut) y una derrota. En los antecedentes el varelense tiene dos datos resonantes. Uno de ellos es que hace siete peleas que no pierde, y el otro que además de poseer el título argentino welter es el actual campeón latino de la categoría, tras superar en octubre a Fernando Luis Pinto.

"De mi rival sé que tiene una sola pelea perdida. No sé si es duro o no, a eso lo voy a ir viendo en el transcurso de los rounds; cómo boxear para sacarle provecho a mi entrenamiento", expresó Amitrano, quien en 2018 sumó su primera experiencia internacional en Europa, cayendo en Rusia frente al local Georgi Chelokhsavec.

"Junior" está feliz por volver al ring. Cuenta los días y se ilusiona con alcanzar una actuación descollante que lo ayude a conquistar una nueva corona. "Vamos a hacer lo mejor posible para traer el título; y después prepararse para lo que venga", cerró.