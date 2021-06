Amitrano se presenta hoy ante el bonaerense Haedo

Tras más de un año sin calzarse los guantes, el boxeador villamercedino Leonardo "Junior" Amitrano regresará esta noche al cuadrilátero para enfrentarse al peligroso pilarense Elías "El Martillo" Haedo, rival ante quien se medirá a diez asaltos en el Centro de Actividades "Roberto De Vicenzo", en la ciudad bonaerense de Berazategui.

En un principio, se había estipulado que Leonardo enfrentara a fines de mayo al varelense Juan Hernán Leal por el título argentino de los welters, en Villa Carlos Paz. Pero al caerse el combate contra el campeón y conocerse las restricciones que rigen en la provincia a raíz de la segunda ola de la pandemia de coronavirus, la organización se vio obligada a buscar otras alternativas, que incluyeron un cambio de sede de último momento.

El combate del villamercedino ante Haedo en welter está encuadrado en la primera jornada de una vibrante doble cartelera, hoy y mañana, que se desarrollarán en Berazategui y serán televisadas en vivo por TyC Sports y TyC Sports Play (a partir de las 22).

"Iba a pelear el 29 (de mayo) contra Leal por el título argentino pero no quiso, dijo que no estaba preparado porque estuvo aislado, y me cambiaron el rival. Ahora me toca Haedo, que está primero en el ranking argentino", comentó Leonardo en la previa de la pelea.

"Junior", excampeón sudamericano interino de los súper ligero, que perdió la corona en su última presentación en Uruguay —en enero de 2020— frente a Juan José Velasco, llega a esta pelea con una minuciosa puesta a punto que lo tuvo mes y medio en Adelia María, Córdoba, donde trabajó junto al entrenador Carlos San Miguel.

Dueño de un estilo clásico, que busca machacar de a poco a los oponentes, Leonardo cuenta con un récord de dieciséis combates ganados como profesional, de los cuales seis fueron por la vía rápida del nocaut. Cinco derrotas, dos de ellas antes del límite, completan la carrera del villamercedino, quien registró su última victoria en septiembre de 2019 ante el santafesino Emiliano "La Cobrita" Domínguez, noqueador temible al que venció en tres oportunidades.

Haedo, por su parte, es un boxeador en pleno ascenso que tiene una foja de once triunfos y una derrota. Un dato importante a tener en cuenta es que de esos once combates ganados, ocho fueron antes del campanazo final, lo que lo convierte en un rival peligroso, frente a quien no hay que perder la concentración ni cometer errores.

"Estuvimos viendo el video de la última pelea de Haedo y es un boxeador fuerte, por lo que tengo que trabajar tranquilo buscando los errores de él", manifestó Amitrano, quien agregó que está acostumbrado a combatir "contra chicos con récord positivo, noqueadores, pero en esta oportunidad estamos muy bien entrenados y creo que nos va a ir bien".

La pelea entre Amitrano y Haedo será el plato fuerte de esta noche. Una presentación prometedora, que además de engrosar el currículum del ganador servirá como punta de lanza para elevar las chances de aspirar a alguno de los cinturones de la categoría.

En tanto, el combate central de la velada que se llevará a cabo mañana en este mismo escenario estará a cargo del misionero Alejandro "El Cuervo" Silva y el santafesino Diego "El Chacarero" Ramírez, quienes se medirán en la final del Súper 8 en súper welter.

Silva tiene un registro de quince triunfos (11 K'os) y un empate, mientras Ramírez ostenta veintitrés victorias (6 K'os), cuatro derrotas y un empate.