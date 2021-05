La Mocha Celis: una década de la "escuela ternura"

“Para les estudiantes es más que una escuela, es su casa, es un lugar de refugio y contención, es una trava más”, asegura Manu Mireles, secretaria académica de la Unidad de Gestión Educativa Nº 16, más conocida como la "Mocha Celis". Con el corazón en Buenos Aires pero con ansias de expandirse, este año y en plena segunda ola, el primer bachillerato popular, destinado a personas travestis trans y a otras identidades que no pueden acceder al sistema educativo, cumple una década.

El Diario de la República entrevistó a Manu Mireles, secretaria académica, para conocer un poco más de la institución que lucha para garantizar los derechos del colectivo LGBTIQ+, generar un espacio libre de discriminación y mejorar las vivencias de una población con una expectativa de vida que no supera los 40 años.

“La 'Mocha' es el primer bachillerato popular travesti trans creado en el mundo y es el resultado de la articulación de más de treinta años de activismo y la tradición de los bachilleratos populares. Nace previamente a la aprobación de la Ley de Identidad de Género y es un espacio en el que no solo se estudia, sino también es un lugar de cuidado y abrigo. Hay quienes piensan que está destinada solamente para las personas travestis trans y no es así, abraza y contiene a quienes, por distintos motivos, quedaron afuera del sistema educativo o la educación formal”, contó Manu, que se unió a la unidad en sus comienzos.

Es por eso que, al igual que el resto de sus integrantes, sabe a fondo las limitaciones y hasta injusticias que debieron afrontar antes de abrir sus puertas. “Cuando se creó la 'Mocha', el Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires de aquel entonces consideraba que no hacía falta hacer un centro de este tipo, porque decían que las escuelas estaban abiertas a toda la comunidad. Pero esto no es cierto. En plena adolescencia, las personas travestis y trans son expulsadas de sus hogares, de los colegios y de la mayoría de los espacios. Esto es sistemático y se da porque un gran porcentaje de quienes trabajan en educación, como docentes y directivos o directivas, no tienen herramientas, ni conocimientos o formación para acompañarnos y contenernos, así como tampoco nos enseñan historias o nos muestran ejemplos en los que se reflejen nuestras corporalidades. Pero sí se registra un gran nivel de violencia”, aseguró.

Teje Solidario. La asistencia a la comunidad no para en la pandemia. Foto: Gentileza

La organización se solventa con fondos propios y recibe colaboración de personas que aportan de manera voluntaria, incluso deben pagar el alquiler del edificio donde funcionan las aulas. “El bachillerato está adscripto en el Ministerio de Educación de la Ciudad y depende de la Dirección de Educación del Adulto y el Adolescente. Solo contamos con 18 sueldos docentes y tres cargos a elección, pero en la institución trabajan por lo menos 45 personas más que lo hacen sin el debido reconocimiento. Es decir, que todo recurso que necesita una escuela para que funcione lo debemos resolver nosotres y la comunidad educativa”, manifestó.

Igualmente, desde que la “escuela ternura” (como la conocen sus estudiantes) dio sus primeros pasos, se mantiene firme a su objetivo principal: garantizar los derechos de la población disidente. “No solo queremos un bachillerato de educación popular, sino generar un lugar de contención. Es por eso que hay diversas profesionales como psicólogues, asistentes sociales, de salud integral. Asimismo, hay otros proyectos como las capacitaciones laborales, artísticas. También trabajamos conjuntamente con Casa Brandon a través del Programa de Escuelas Populares de Formación en Género y Diversidad, y tenemos una editorial popular, Lohana Berkins”, añadió Mireles.

Como equipo integral, quienes componen la secundaria buscan responder las necesidades sociales y educativas del cuerpo estudiantil, pero también aseguran un espacio de amorosidad en el que las identidades existen e importan. “Las personas que somos parte generamos un lugar como el que nosotras siempre hemos evitado. Aquí podemos mirarnos a los ojos, sabemos que nos elegimos, que nuestras identidades son legítimas y valoradas. Porque hace mucho tiempo que el respeto no nos alcanza”, aseveró.

Actualmente, la matrícula supera las 400 personas. De hecho,este año tuvieron un récord de inscripciones. “Subió el porcentaje de población travesti trans. Antes registrábamos un 40 por ciento y ahora hablamos de un 60. Todas las personas reciben asistencia y acompañamiento. Es por eso que para nosotres es fundamental que las clases sean presenciales, tenemos compañeras de Buenos Aires y Gran Buenos Aires, más allá de que muchas personas vengan de otros lugares del país a estudiar acá. Queremos federalizarla porque la realidad de las compañeras es similar en otras provincias”, comentó Manu.

En lo que va de su historia, decenas de estudiantes obtuvieron su título de perito auxiliar de desarrollo de la comunidad. La primera grupalidad se recibió en 2013, ya que la duración de la cursada es de tres años. Durante ese período, quienes finalizaron sus estudios pudieron mejorar su calidad de vida, lo que para un gran porcentaje de la población travesti trans es impensado.

“Muchas de las compañeras que ya se recibieron comenzaron a estudiar una carrera universitaria, otras han podido empezar a trabajar en diferentes dependencias. Una de las grandes noticias del año pasado fue la aprobación de Cupo Laboral Trans, lo que posibilita que se puedan ampliar un poco las posibilidades. Durante los primeros años de la institución íbamos a la zona roja de Buenos Aires para hablar con las compañeras e invitarlas a participar, y con el pasar de los años nuestra matrícula no solo se ha triplicado, sino que se reconoce a nivel nacional e internacional dentro del colectivo”, remarcó.

Título en mano. La graduación llega después de tres años de estudio. Foto: Gentileza

Este aniversario encontró a la institución en plena pandemia y en un contexto en el que se profundizaron las necesidades y abandonos de la población. Mireles señaló que las cuarentenas han sido desafiantes y que pusieron en evidencia la vulnerabilidad que padecen quienes no pueden acceder a ninguno de los sistemas vitales para un buen desarrollo social, “así como el abuso policial que se sufre constantemente y la expulsión de algunas compañeras de sus casas”, indicó.

Como respuesta a la crisis nació el Teje Solidario. “Se trata de una red de abrigo que está destinada a la Ciudad de Buenos Aires; comenzó con 50 personas y 5 voluntarias, y a la fecha tenemos más de 1.000 personas contenidas y 60 personas voluntarias, gente de la universidad, Cruz Roja, entre otros organismos. Se arman módulos de comida, de higiene, entre otros”, contó.

A la "Mocha" le quedan muchos años más de vida, y entre sus proyectos está la idea de que haya más “bachis” como ella.

“Siempre pensamos en más. Lo que sigue es poder conseguir una sede propia para poder trabajar con todas las propuestas que tenemos. Creemos que es necesario que sigamos contando nuestras experiencias y hacer hincapié en la educación sexual integral. Por eso estamos trabajando para los talleres de ESI que se plantean desde una mirada no binaria, sino más bien disidente”, sostuvo Manu.

Redacción / NTV