Por irregularidades, decomisan una marca de aceite de oliva

Tras denuncias de vecinos de la localidad de Nogolí, que dicen haberse intoxicado por el consumo de un aceite de oliva, y una investigación que determinó que los envases estaban rotulados con numeración falsa, el Subprograma Auditoría Sanitaria del Ministerio de Salud de San Luis, en conjunto con la Administración Nacional de Alimentos, Medicamentos y Tecnología Médica (Anmat), ordenó decomisar el producto de la marca Morena, que se elaboraría en La Rioja. Aseguran que las direcciones bromatológicas de distintos municipios puntanos ya fueron notificadas y que comenzaron a secuestrar los artículos en sus diferentes presentaciones.

Hace varias semanas vecinos de la localidad del Departamento Belgrano denunciaron que tras el consumo de este producto habían contraído gastroenteritis aguda. Ante esta situación, el área de Bromatología y Registro de Alimentos, perteneciente al Subprograma, comenzó una inspección en los comercios de la zona, donde encontraron varias unidades con diferentes presentaciones. Incautaron los artículos para efectuarles un análisis.

El encargado del área de Bromatología y Registro de Alimentos, Gustavo Quiroga, señaló que se hizo un estudio físico-químico y otro microbiológico. “El primero determinó que respondía a las características propias de un aceite de oliva extra virgen, y el segundo precisó que en esas muestras no existía la presencia de ningún microorganismo patógeno que pudiera hacer daño al consumidor”, destacó.

El gobierno provincial notificó a la Anmat sobre las irregularidades de esta marca.

Según los denunciantes, el producto les ocasionó un malestar digestivo, pero los resultados no corroboraron esta afirmación. “Es difícil poder asociar esos casos de gastroenteritis con un producto determinado, debido a que habían pasado varios días entre el consumo y la denuncia. No descartamos que haya sido la causa el aceite de oliva, pero no pudimos encontrar los elementos científicos que así lo aseveraran”, describió.

También se descubrió que los registros del establecimiento y del producto que figuran en el rótulo de la botella no existen en la base de datos del Sistema de Información Federal para la Gestión del Control de los Alimentos. “Continuamos investigando y nos llamó la atención los registros que presentaban los envases. Si bien pertenecían a la numeración de la provincia de La Rioja, nos pareció extraña la secuencia. Nos contactamos con la Dirección de Seguridad Alimentaria de ese distrito y les preguntamos si el padrón del establecimiento y del producto existían. Nos informaron que no era así y que no correspondían a los que están en vigencia en esa provincia”, explicó.

La repartición puntana notificó las irregularidades de la marca del aceite de oliva al Instituto Nacional de Alimentos (INAl), dependiente de la Anmat. “Ellos realizaron las consultas pertinentes y confirmaron lo que nos habían dicho a nosotros. Por eso ordenó que se procediera al retiro de los productos y a la prohibición de la elaboración y comercialización en todo el país, porque infringe varios artículos del Código Alimentario Argentino, por estar falsamente rotulados”, aseguró Quiroga.

La Anmat le solicitó al gobierno de La Rioja que verifique si existe la planta señalada en el rótulo del envase. “Si no está ahí, se seguirá buscando en otras regiones. Por eso se les advirtió a todas las provincias. Si funciona en La Rioja, será clausurada y sacada del mercado con todos los productos que elabora”, manifestó.