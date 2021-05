Murió por coronavirus John Davis, la voz real del dúo pop Milli Vanilli

John Davis, voz líder del dúo pop Milli Vanilli a pesar de que formalmente apenas figuraba como corista, falleció a los 66 años en Alemania a causa del coronavirus.

La noticia fue confirmada por su hija Jasmine, a través de un posteo en las redes sociales, en el que destacó que "él hizo feliz a mucha gente con sus risas, su sonrisa, su espíritu feliz, amor y especialmente a través de su música".

"Le dio mucho al mundo. Por favor, dénle una última ronda de aplausos. Lo extrañaremos", añadió la hija del cantante que había nacido en South Carolina y se había radicado desde hacía varias décadas en Alemania, informó el sitio Variety.

Davis había sido una de las voces principales detrás del dúo Milli Vanilli, de gran éxito en 1989 con su disco "Girl You Know It´s True", aunque las únicas caras visibles del proyecto eran los atractivos jóvenes Fabrice Morvan y Rob Pilatus.

Con más de 11 millones de copias vendidas y un premio Grammy en 1990 a artista revelación, la estrella del dúo se apagó de repente cuando salió a la luz pública que los dos caras del grupo en realidad hacían playback.

A partir de eso se le retiró el premio y Milli Vanilli fue considerado uno de los fraudes más grandes de la industria musical, además de convertirse en objeto de burlas y bromas permanentes por su actitud fraudulenta.

A raíz de esto, Pilatus murió de una sobredosis a los 32 años, en 1998, tras varios años de acarrear una fuerte depresión.

Sin embargo, Davis junto a Brad Howell, Ray Horton y Gina Mohammed, voces reales detrás de las grabaciones del dúo, pusieron en marcha The Real Milli Vanilli, y grabaron el disco "The Moment of Truth", en 1991.

En los años siguientes, el cantante permaneció en Alemania, en donde junto a Morvan, una de las caras del fraudulento dúo, montó el espectáculo "Face Meets Voice".

"R.I.P. Hermano. No puedo creerlo. Gracias por el amor dado a lo largo de los años. Desde el borde del escenario, vos y yo tuvimos una gran carrera. Fue divertido celebrar la vida con la ayuda de la música. Paz, amor, tu voz seguirá viva", escribió Morvan en su cuenta de Twitter.

