Un gesto de amor inmenso: le cedió un riñón a su mamá

Tener la posibilidad de extenderle la vida a una persona, y más a tu mamá, es algo hermoso y yo lo pude hacer”, dice emocionada Yamile López Juri, de 28 años, quien el 27 de mayo de 2013 le donó el riñón derecho a Vicenta Juri, de 55.

Tomadas del brazo llegaron las dos a la exestación de trenes, donde estaba pautada la nota. Como si el tiempo no hubiera pasado y con los recuerdos a flor de piel, Vicenta contó cómo fue la primera vez que sintió que algo en su cuerpo no estaba bien. En ese entonces ella trabajaba en el Plan de Inclusión Social y todos los días caminaba hasta su puesto laboral, en el barrio 1° de Mayo. “Yo vivo en el CGT y recorría unos buenos tramos, pero un día salí y no alcancé a hacer una cuadra que me sentí sumamente cansada. Siempre fui muy sana”, detalló.

Para encontrar la causa de su problema, comenzó a hacerse chequeos, pero ningún médico descifraba lo que le pasaba. Hasta que uno dio en la tecla y le dijo que su problema eran sus riñones. “Prácticamente nací con uno deteriorado y el otro se estaba achicando. Por suerte empecé un tratamiento acá en San Luis”, manifestó con la voz entrecortada. Hizo una pausa y después de unos segundos continuó con su relato.

Agregó que tomó medicamentos por casi dos años, pero no obtuvo buenos resultados. Fue allí donde entró en diálisis y le dijeron que debía pensar en una intervención quirúrgica.

Con miedo e incertidumbre empezaba un largo camino. El médico le pidió a Vicenta que charlara con su hijas sobre la posibilidad de que una de las dos fuera su donante. “No era fácil pedirlo, pero ellas no lo dudaron ni un segundo. Me dijeron que sí”, dijo emocionada. Un tiempo después de hacerse las pruebas, resultó que Yamile era ciento por ciento compatible. “Cuando me dieron la noticia justo estaba en diálisis, me largué a llorar. Era lo más lindo que me pudo pasar, ya que las segundas oportunidades no se dan siempre y yo iba a tener la posibilidad de vivir”, resaltó.

Este año, en el país ya hubo 567 trasplantes de órganos y 424 de córneas, informó Incucai.

“La decisión la tomamos con mi hermana Fátima. Ella en ese entonces vivía en otra provincia y estaba embarazada. Tardaron dos semanas en darnos los resultados, todo fue muy emotivo. Fue una muestra de amor muy grande”, dijo Yamile, quien recordó que no alcanzaron a llegar de Córdoba y se tuvieron que volver para empezar a hacer los prequirúrgicos.

La noche anterior al 27 de mayo de 2013 se despidieron. A las siete de la mañana del otro día fueron intervenidas; estaban separadas por dos pisos. “Tengo la dicha de contarlo. Aunque todavía estaba bajo el efecto de la anestesia, lo primero que pregunté fue por mi mamá, recién cuando me dijeron que todo había salido bien me quedé tranquila”, contó la joven. Ella tenía 20 años entonces.

“Cuando desperté, sentí que volví a nacer”, comentó Vicenta con lágrimas en los ojos. Recordó que estuvo casi un mes internada, porque en el medio se le cerró el pecho.

Remarcó que hasta hoy se emociona al recordar todo lo que vivió. Todos los años celebran la vida. “A la gente le diría que no tenga miedo de donar, que se puede y que el amor por la familia es lo más grande que hay”, dijo Yamile, se acercó a su mamá y se fundieron en un abrazo.

Redacción / NTV.