La Anmat prohibió una marca de alcohol en gel y etílico

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) pohibió la comercialización y utilización del alcohol en gel y etílico marca Calidad Farmacopea Argentina, DICOL industria Argentina.

De acuerdo a lo publicado en la Disposición 3147/2021, el organismo indicó que “no se distinguían las inscripciones del rótulo en su totalidad ni se detallaban en la descripción del producto constancias de inscripción ante la autoridad sanitaria como producto medicinal ni como producto cosmético".

Los productos se ofrecen como “alcohol etílico de cereal apto para consumo humano al 96% y “alcohol en gel antibacterial, sin acción terapéutica, sanitizante instantáneo al70%”.

El Departamento de Control de Mercado constató en la página web de la ANMAT que "la firma DICOL no se encuentra dentro del listado de alcoholeras habilitadas en los términos de la Resolución Ms. y As. N° 508/94". Por lo tanto, el producto no se encuentra autorizado.

En la misma línea, la Dirección de Gestión de Información Técnica y el Departamento de Domisanitarios, Cosméticos y Productos de Higiene Personal comunicaron que la firma DICOL, que elabora y comercializa productos de alcohol en gel y alcohol etílico, no se encontraba habilitada.

Frente a esta situación, y gracias a la cooperación que hay entre la ANMAT y Mercado Libre, "se le solicitó al Programa de Monitoreo y Fiscalización de publicidad de la Administración gestionar la baja de los anuncios referidos ante dicho portal".

Como consecuencia, y teniendo en cuenta que se desconoce la "trazabilidad, condiciones de elaboración y calidad" del alcohol en gel y etílico, la ANMAT resolvió: "Dado que se desconoce el efectivo origen, las condiciones de elaboración y contenido, el Departamento actuante sugirió prohibir el uso, comercialización y distribución en todo el Territorio Nacional de todas las presentaciones de los productos”.

