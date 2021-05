Ledesma se prepara para viajar y hacer temporada en Europa

Al cien por ciento y listo para empezar a sumar kilómetros en la ruta. Así quiere llegar a fin de mes Santiago Ledesma, quien mientras espera el momento de emprender el viaje hacia la localidad valenciana de Cervera del Maestre, donde se unirá al equipo continental Electro Hiper Europa, sigue al pie de la letra una minuciosa preparación para alcanzar una buena actuación en su primera experiencia europea. El ciclista villamercedino no descansa ni se relaja; entiende que está frente a la oportunidad de su vida.

"Hablé con Rafael Cacero (uno de los directores deportivos del equipo) y me dijo que no pare. Él sabe que ahora entramos al invierno y se pone frío, pero quiere que siga entrenando para mantenerme en forma así cuando vaya llegue con ritmo", comenzó diciendo Santiago, exintegrante del Equipo Continental San Luis que, debido a la nueva ola de COVID-19, subirá al avión ni bien pueda, en teoría a fin de mes o los primeros días de junio.

Con 18 años y dueño de un talento innato, el ciclista entrenado por Claudio Claveles lleva adelante una rutina agotadora, que demanda una cuota diaria de esfuerzo y sacrificio. Por semana tiene una carga de 25 o 30 horas de trabajo, lo que reflejado en la ruta deja como saldo un total de 800 kilómetros. Para él, el objetivo es simple: conseguir el punto óptimo para, una vez en suelo europeo, ponerse a disposición del equipo y participar en la primera oportunidad en una de las pruebas de la temporada 2021.

"Más que nada estoy ansioso. Este fin de semana hablé con uno de los chicos del equipo y me contó que corrieron la Vuelta a Asturias; estuvieron Nairo Quintana y otros ciclistas importantes. Me dijo que sufrieron desde que salieron hasta que llegaron, pero es lindo porque estás con todos los profesionales. Eso hace que me den ganas de irme ya", comentó el villamercedino, cuyos primeros pasos fueron en el mountain bike.

Santi, quien a la par del ciclismo busca estudiar Licenciatura en Nutrición, contó cuáles serán las metas en este sueño al que intenta darle forma: "La idea es sumar experiencia. Traer todo lo que más pueda en conocimiento y disfrutarlo, porque soy consciente de que soy joven y voy a competir contra ciclistas que ya tienen varias temporadas encima".

"Voy con la intención de mejorar el tema físico, ver cómo estoy. Quiero seguir perfeccionando el tema de las subidas. Saber si soy un corredor simplemente para las clásicas (carreras de un día) o si soy un corredor para las grandes vueltas. Quiero saber qué me dicen ellos a la hora de verme correr", agregó.

Santi destila determinación y compromiso. Es un agradecido de la vida y de la chance que tiene frente a la puerta. "La oportunidad que me dieron es una en un millón. Mi sueño es hacer el viaje, ir y ver cómo es el ciclismo allá. Dios quiera que me vaya bien", cerró.