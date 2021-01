Santiago Ledesma hará realidad el sueño de correr en Europa

Gracias a su capacidad, potencia, inteligencia y determinación, Santiago Ledesma se dará el gusto de correr este 2021 en suelo europeo. El pedalista de Villa Mercedes, de 18 años, se sumará al equipo continental Electro Hiper Europa, con asiento en la localidad española de Cervera del Maestre, en Valencia, luego de haber cerrado un vínculo por un año. "El objetivo es hacer un buen papel, disfrutar, conseguir buenos resultados y tratar de llegar lo más lejos posible en el ciclismo", comenzó diciendo Santi, quien intentará aprovechar al máximo la oportunidad, obtener nueva experiencia y demostrar de lo que está echo y es capaz, entregando siempre el cien por ciento.

Santiago es un apasionado por el ciclismo. Los primeros pasos los hizo en 2016 en el mountain bike, pero al poco tiempo se pasó al mundo de las ruedas finas, donde siguió manteniendo el nivel y alcanzando grandes resultados. Es muy meticuloso. Tiene conducta deportiva y un talento sin límites que lo llevó a vestir la casaca del equipo Continental San Luis, con quien realizó la última carrera el pasado 27 de diciembre en el Parque La Pedrera, por la 2° fecha del Campeonato Provincial, ocupando un lugar entre los diez mejores de la general y ganando entre los juniors.

Talento y determinación. En 2020 corrió con el Continental San Luis.

Luego de un 2020 con poco roce, marcado por la pandemia de coronavirus, el villamercedino comentó cómo fue la aproximación con su nuevo equipo: "Se dio porque me ha ido bien estos años y por mi entrenador, Claudio Claveles, que movió sus contactos. Conversó con Gustavo Toledo y Rafa Cacero (directores deportivos), quienes me dieron la oportunidad". Y agregó: "No conozco a todo el equipo, pero sé que es muy profesional. Por lo que me hablaron, tienen un proyecto muy lindo".

La intención del sanluiseño es correr en febrero la Vuelta del Porvenir, tras no haber podido formar parte de la primera edición. Si el equipo Electro Hiper Europa confirma la presencia en San Luis, se sumaría a sus compañeros una vez finalizada la prueba. Pero de no viajar hasta la provincia, Santiago estaría partiendo hacia España en abril, para encarar de esa manera una temporada de tres o cuatro meses repleta de competencias.

Una vez en Europa, Santiago buscará empezar a darle forma a su sueño: ser parte de las pruebas más importantes del ciclismo. "Correr un Tour de Francia, un Giro de Italia o un Mundial, es lo que quiere todo ciclista. Con solo terminarlos estaría feliz, sería el mayor logro para mí".

Compitió este fin de semana en la 64° edición de la Doble Difunta Correa en San Juan, luciendo la casaca de la Selección de San Luis.

A la hora de hablar de las cualidades, Santi, de 67 kilogramos y 1,79 de estatura, se considera un pedalista bastante completo: "Soy un corredor al que le gusta todo. Básicamente mi cuerpo se presta para eso porque tengo el peso para ser rodador, contrarrelojista y escalador. Por ahí no me destaco en una fija porque me gusta preparar las vueltas; las carreras que me encantan son las que se desarrollan por etapas, en donde el cuerpo se lleva al límite día a día".

Con una carga diaria de cuatro horas y media de trabajo, el villamercedino dijo estar listo para dar lo mejor de sí mismo junto a su nueva familia: el Electro Hiper Europa, en donde no será el único puntano, ya que en el equipo estará también Nehuen Bazán, con experiencia en el plano internacional (integró el Start Cycling Team de Bélgica).

Santiago cuenta los días para empezar a vivir su propia aventura. Será el debut en suelo europeo y el inicio de un camino del que espera crecer y aprender. "Soy uno de los jóvenes del equipo y eso me genera satisfacción, porque puedo seguir progresando", cerró Santi, cuyos objetivos también son estudiar el profesorado de Educación Física y la Licenciatura en Nutrición, dos carreras que lo sigan vinculando al mundo del deporte.