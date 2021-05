Dos jóvenes puntanos, a punto de cumplir un sueño

Fueron muchos años jugando juntos con la ilusión de, algún día, llegar al World Padel Tour. Y ese sueño está a días de cumplirse. Es que Valentino Acosta (19 años) y Santino Giuliani (18) jugarán la Preprevia del Vigo Open, que arranca este domingo.

“Es el primer torneo de nuestras vidas en WPT, así que será un sueño. Todavía no caemos en lo que está pasando. Esperemos que el debut sea genial”, dijo Valentino. Y Santino agregó: “Lo veníamos buscando desde chiquitos. Hace diez años que jugamos juntos”.

Santino Giuliani. "Es el sueño del pibe", destacó el joven palista. Foto: Martín Gómez.

La ansiada wild card

Ambos viven en un departamento en Rivas, en las afueras de Madrid. “Hace dos meses estamos en España. Cuando fue el Madrid Open nos amargamos porque solicitamos jugar y no nos dieron el lugar; en el Alicante Open pasó lo mismo. Y hablábamos entre nosotros: ‘Si no llegó la posibilidad es por algo. Debemos seguir trabajando que ya vendrá’. Y esa chance llegó. Así que estamos entrenando muchísimo”, subrayó Acosta.

Giuliani detalló el momento en que se enteraron que estaban habilitados a participar en Vigo: “Habíamos pedido la wild card (NdR: tarjeta de invitación), ya que no tenemos los puntos necesarios, y nos la rechazaron dos veces. Un día, terminamos de almorzar, nos fuimos a dormir la siesta para levantarnos al turno tarde de entrenamiento y Valentino me dice: ‘Hoy nos llega la solicitud’. Cuando me desperté, al instante me llegó un mail del WPT. Estaba aún medio dormido y lo abrí pensando que volverían a rechazarnos. Cuando leí que decía ‘Solicitud Aceptada’ lo desperté a Vale y festejamos. Estábamos chochos”.

Hoy cierran las inscripciones del Vigo Open y luego será el sorteo en el que esta joven dupla sanluiseña conocerá sus rivales para la Ronda 1 de Preprevia. “No estamos ansiosos; más bien tranquilos. Esta semana nos enfocamos en llegar de la mejor manera. Por ejemplo, hoy (por ayer) hicimos triple turno en 5 horas, desde las 8:30 hasta las 14; y una horita más a la tarde”, detalló Valentino.

Invasión sanluiseña

Acosta y Giuliani se unirán a la “legión” de San Luis que jugará en Vigo. Cristian Gutiérrez —junto al catalán Marc Quílez— también comenzarán en Preprevia; en tanto que Maximiliano Sánchez —con Luciano Capra— y Agustín Gutiérrez —con Javier Martínez—comenzarán en 16avos de final; y Sanyo Gutiérrez —con Fernando Belasteguín— en octavos de final.

“Hemos entrenado por ejemplo con Miguel Lamperti, con Álvaro Cepero. Cuando nos preguntan de dónde somos, inmediatamente nos nombran a Sanyo, Maxi; también a Cristian y Agustín. Ellos pusieron a San Luis bien alto en el WPT”, contó Acosta.

El ansiado debut se aproxima. “Estamos a 600 kilómetros más o menos de Vigo. Viajamos el sábado por la tarde”, añadió Giuliani, y concluyó: “Tenemos que aprovechar esta oportunidad que se nos dio”.