Dos atletas puntanos cuentan su experiencia con la COVID-19

La pandemia de coronavirus demuestra día a día su poder, tanto de contagio como su capacidad de mutar a distintas cepas más contagiosas, con síntomas de mayor o menor tenor y hasta con la capacidad de volverse más peligrosa para diferentes rangos etarios.

A principios de marzo de 2020 la información decía que era una enfermedad grave para las personas mayores o con enfermedades de base y más leve para las personas jóvenes y sanas. Es sabido que por diferentes factores esta segunda ola contagió también a esos a los que no les suponía un riesgo mayor; y también a quienes parecía casi improbable que afectara con fuerza, como los deportistas de elite.

Hay cientos de casos de atletas que lo padecieron a nivel mundial y El Diario habló con Leandro Paris, uno de los máximos exponentes del atletismo de pista en la provincia, y con Eric Soloppi, delantero de Estudiantes que entrena diariamente y exige su cuerpo a correr noventa minutos por semana en los partidos del Federal A. Ambos recuperados recientemente del coronavirus.

Yo a la sociedad le diría que se cuide el doble, si a un deportista entrenado lo tira a la cama es peligroso para todos (Eric Soloppi)

"Cuando me enteré que había dado positivo nunca pensé que me iba a agarrar con tanta fuerza. Estuve todo un día en cama, después me pude levantar de a poco, pero realmente me agarró con mucha fuerza", describió Soloppi, y agregó, esto no es una joda o un virus chiquito como pueden creer algunas personas. Yo nunca lo subestimé, sin embargo pensé que sería mucho más leve".

Eric está de alta hace pocas horas y no siente secuelas, sin embargo realizará estudios complementarios antes de volver a realizar actividad física, ya que hay casos como el del colombiano Edwin Cardona, volante de Boca, al que le quedó una miocarditis y no estaba autorizado para hacer esfuerzo físico.

"El contagio fue en el club. Nosotros llegamos cambiados a entrenar, tenemos todos los cuidados, pero sin embargo terminé infectado", cerró el delantero de 23 años nacido en el sur provincial.

Leandro Paris se recuperó hace una semana de su contagio; tiene más claro el momento donde el virus pudo entrar en su cuerpo.

Mi percepción sobre la COVID-19 cambió al 100%, tenemos que cuidarnos de las costumbres que teníamos (Leandro Paris)

"Me contagié tras el Nacional de Mayores que se hizo en Entre Ríos, ahí nos contagiamos toda la serie de 400 metros. Cometimos el error de saludarnos postcarrera, que es una cuestión de cordialidad y eso seguro hizo que nos contagiemos", explicó Leandro.

"El segundo día de síntomas fue el que más me costó. Tuve dolor de cabeza, fiebre y me dejó un poco en cama ese día. Luego experimenté otros síntomas como tos, pérdida de gusto y olfato, pero ya sin fiebre", detalló.

La vuelta al entrenamiento no fue fácil para Leandro, que rescata el trabajo de su equipo: "Por suerte tuve toda la colaboración de mi médico deportólogo Sergio Porporatto y de mi profesor Jorge Niño, me hicieron hacer unos estudios y recién volví a trabajar al 50 por ciento, que para el nivel de entrenamiento que veníamos teniendo es algo mínimo cuando tuve el ok de la parte médica", cerró el corredor, que espera recuperar su forma física.