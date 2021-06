Ana postergó su jubilación para poder seguir vacunando

Ana Aguirre es puntana, enfermera y ella misma se define como una “corajuda”. Su profesión, que lleva a cabo desde el 2001, la llevó a apasionarse por la asistencia y ante la Campaña de Vacunación, motivada por la pandemia, decidió prorrogar su jubilación para seguir trabajando. “Le faltan horas al día para seguir vacunando”, reza el primer verso de su última canción, compuesta especialmente para acompañar a quienes acuden a inocularse contra la COVID-19.

Ana es madre de tres varones y abuela de cuatro nietos. “Ninguno siguió Enfermería”, lamentó, aunque celebró que “todos tienen pasión por la música. Mi hijo pone la música y yo escribo y canto”.

Nació en San Luis, pero vivió muchos años en Mendoza. Comenzó su carrera de enfermera en 2001. “Tenía más de 30 años cuando empecé con esto. Me pasó algo muy particular, trabajaba y nunca me salió el nombramiento”, rememoró, y continuó: “Un día le escribí una carta al gobernador Alberto Rodríguez Saá y eso resultó en que fui la primera mujer elegida en la provincia para hacer la pasantía en Enfermería”.

Formar parte de esta campaña es un honor. Quiero agradecer al Gobernador, a la ministra y a todos los que la hacen posible". Ana Aguirre, enfermera del Hospital de Juana Koslay.

La orgullosa “vacunadora” —como ella misma se denomina— aprovechó la charla con El Diario de la República para “felicitar a todo el sistema de salud, psicólogos, ordenanzas, administrativos, un equipo inmenso que trabaja de lunes a lunes para inmunizar a toda la comunidad”.

Ana se da tiempo para su otra pasión, el canto, cuando trabaja y asiste a enfermos. “Mientras vacunaba se me ocurrió una canción dedicada a todos los que hacen posible esto. Es un trabajo de colaboración”, aseveró la enfermera.

Su vocación la llevó a continuar con sus tareas en una instancia crítica. "Me siento bien y quiero seguir colaborando. El año pasado pedí la prórroga y me dieron cinco años más. Una tiene un poco de miedo y tristeza. Mi esposo tiene problemas de salud y a veces da miedo, pero con los cuidados he logrado no traer el virus”, explicó.

La enfermera comenzó con sus tareas cuando en Juana Koslay aún no había hospital, y vivió de primera mano el progreso que experimentó la provincia en el área sanitaria. “Estaba en la salita de El Chorrillo y después se transformó en el Hospital de Juana Koslay”, repasó.

Ana vive en carne propia la felicidad de quienes reciben la vacuna contra el coronavirus. "Uno pone todo lo que tiene para hacer un bien. La gente se muestra muy conforme por recibir la vacuna. A veces lloran, todos se van muy felices y muestran mucho agradecimiento”, manifestó, y agregó: “La organización es espléndida. Mucha gente llega pensando que van a esperar un montón y al final están cinco minutos y se van”.

La enfermera ya sabe lo que es crear y presentar una canción. “En 2018 escribí una sobre la lactancia. Preparamos un trabajo para concientizar a las mamás que llegan al Hospital de Juana Koslay. En aquel entonces, la ministra de Salud la escuchó en la Sala Berta Vidal de Battini”, recordó.