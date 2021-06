Exigen sanciones por la extracción de árboles autóctonos en Merlo

La tala de dos algarrobos considerados monumentos históricos y un chañar, de interés biológico, que se concretó días atrás en el barrio Dabal, de Villa de Merlo, provocó el rechazo por el daño ambiental que se causó, aun cuando las normativas que rigen desde los años noventa limitan este tipo de acciones. Advierten que las extracciones se ejecutaron con el aval de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos de la Municipalidad local. Ahora, una agrupación ambientalista de la ciudad, Juvennat, pedirá la reforestación y sanciones para los responsables.

“Estamos a la espera de la confirmación de la fecha para utilizar la banca del vecino en el Concejo Deliberante, será totalmente virtual. Acá vivimos este tipo de problemas desde hace varios años. Para los vecinos del barrio, uno de los algarrobos tiene unos cien años, a mi criterio no llega a esa edad. Vamos a solicitar el resarcimiento de los daños ocasionados a la comunidad, un pedido de disculpas y que se tomen las medidas correspondientes con los funcionarios”, sostuvo el asesor e integrante de Juvennat, Mario Nicoletti.

Según explicó, días atrás un grupo de personas alertaron por la tala de especies en el barrio, que fue inaugurado en 1995 y que se planificó con espíritu ambientalista. Si bien dieron aviso a la Dirección de Medio Ambiente, cuando las autoridades llegaron a la zona ya habían extraído las especies. La entidad dijo que no tenía conocimiento de la maniobra, y que no fue consultada. Señalan que las razones que habrían motivado la extracción obedecían a la mejora de un bulevar para que los árboles no molestaran el paso de los camiones.

“La ordenanza 602 plantea que si alguien quiere sacar un árbol porque tiene que hacer un ingreso, un garaje o una pileta en su casa, por ejemplo, debe compensar la masa follar, preferentemente con especies nativas. Hay un listado donde la persona va, compra y reforesta. El resarcimiento que pediremos consiste en la reforestación que tiene que hacer el Municipio. Debería ser con una muy buena forestación, el doble o más de lo que hace un privado”, subrayó.

Además, recordó que en el año 1996, por un hecho de similares características, un secretario municipal pasó a una posición jerárquica inferior, es decir, hay antecedentes que pueden inferir las medidas a tomar. “No tenemos facultades para pedir nada, pero se tiene que generar algún tipo de sanción administrativa para una cuestión obvia. En virtud de los hechos, el Ejecutivo de turno debe asignar una degradación del cargo, exoneración, suspensión o lo que sea, como pasa en cualquier lugar que se comete una falta”, dijo.

De acuerdo a lo que trascendió en los medios locales, hubo cuestionamientos contra el secretario de Obras y Servicios Públicos, Eloy Biassi. Advierten que no sería la primera vez que toma medidas sin consultar. Incluso una referente del Gabinete y una concejal habrían pedido que se le exija la renuncia. El Diario de la República intentó mantener contacto con algún funcionario municipal, pero no respondieron a los llamados.

El colaborador de Juvennat, Martín Escudero, añadió que últimamente la desaparición de árboles nativos, en particular los algarrobos, se da en varios puntos de la ciudad y en zonas aledañas, como por ejemplo Carpintería. “La ordenanza vigente baja línea en todo sentido, en el parquizado, en las veredas, en los terrenos; la verdad no sé cómo se pudo escapar esto”, lamentó.

De acuerdo a lo que indicó, lo más probable es que se llegue a algún tipo de negociación. Aunque el daño está hecho y no tiene retorno, lo ideal para sanear el error es la reforestación. “Quedan pocas especies. Se sabe que talan el bosque nativo, es una cuestión de comodidad de la gente: el hombre y la naturaleza nunca van a coincidir”, concluyó.