Para la comunidad travesti trans, la ley de cupo es histórica

Desireé Blair, escritora puntana trans de 30 años, aguardó la media sanción de la ley de inclusión laboral y cupo travesti trans, la noche del jueves, mientras presentaba su novela "Reina de mi Corazón" de manera virtual. El relato es una historia de amor basado en las experiencias de sus amigas del colectivo. "El día estaba destinado para que brillemos", recordó la joven con felicidad. Mientras, en el Congreso de la Nación, la actriz y activista salteña Daniela Ruiz, junto a un grupo de compañeras hacían vigilia y escuchaban atentamente los discursos de los diputados. El saldo fue inesperadamente positivo para ellas. La Cámara Baja dio media sanción al proyecto por 207 votos a favor, 11 en contra y 7 abstenciones y ahora fue girado al Senado para su tratamiento.

El día después, las activistas que fueron consultadas por El Diario de la República, reconocieron el avance de la ley como un paso "histórico", de alcances similares a las leyes de matrimonio igualitario y de identidad de género, una ampliación de derechos que para el resto de la población están garantizados, pero que para ellas (o ellos o elles) siempre es producto de muertes, protestas y luchas de años y hasta décadas.

La norma a grandes rasgos, establece que todo ente estatal deberá contar con un mínimo de 1% de su personal perteneciente al colectivo travesti trans. Además prevé incentivos para el sector privado, para fomentar la contratación de personal, como es el caso de líneas de crédito para quienes lo hagan y prioridad en las contrataciones del estado. Por último establece que la falta de escolaridad o la presencia de antecedentes penales no serán impedimento para ser contratadas y en el primer caso, deberá garantizarse la finalización de los estudios.

Maía López, de 28 años, estudiante de periodismo, coordina el Espacio WEYE Diversidad y Orgullo, de la Secretaría de la Mujer, Diversidad e Igualdad, al que define como un lugar para la diversidad, la cultura y el encuentro de las distintas organizaciones que luchan por los derechos LGBTIQ+ en la provincia. "Históricamente el colectivo trans ha sido vulnerado. Es necesario que haya una ley, porque es un derecho y una conquista. Y obviamente como conquista y como pasó con la ley de identidad de género, tenemos que seguir defendiéndola, para que se visibilice, se cumpla, sea un hecho y llegue a la mayor cantidad de personas", opinó.

Todavía falta

Aunque en la provincia actualmente no hay una ley de cupo, si existen ordenanzas en ese sentido en las municipalidades de San Luis y Villa Mercedes. La funcionaria enumeró acciones que lleva la secretaría en la que trabaja como capacitaciones docentes para tratar las infancias trans y un área de acompañamiento para las familias. Maia entiende que de a poco hay un progreso y más derechos hacía las personas diversas, pero que aún falta más. "Que podamos cambiar culturalmente, que la primera expulsión no sea de las escuelas, los hogares, eso va a generar que nuestra vida cambie y que no sea lo que ha sido tantos años. Que podamos tener los mismos derechos, terminar la escuela, poder aspirar a una carrera, o un oficio, pero tener también la oportunidad de hacerlo", reflexionó.

"Estaría bueno que sin una ley se pudiera integrar a las personas trans y no binarias en un trabajo. Lo que pasa es que por años, muchísimas personas no nos respetaron nuestra imagen visual, ni nuestros pronombres. Es positivo respaldarse con una ley, para poder trabajar, tener un sueldo y una vida más digna", apuntó Desireé, que forma parte de la asociación Puntaneidades Disidentes.

"El hecho de que existe una ley no significa que de manera mágica va a desaparecer la discriminación. Pero vamos a poder contrarrestar todos estos actos de odio y actuar de manera legal, distinta. No nos merecemos esto por ser trans, nos lo merecemos porque somos personas humanas", remarcó.

Daniela vivió de cerca la media sanción, en el mismo Congreso, junto a sus compañeras, que siguieron toda la jornada legislativa, de las 14 del jueves a las 3 de la mañana del viernes. Admitió que fueron tratadas respetuosamente en el parlamento, aunque con mátices. "El respeto está porque tienen miedo también. No saben como mover un cuerpo travesti. Muchas veces les da pánico vernos a los ojos, no quieren mirar en el espejo lo que somos. Muchos diputados ni nos miraban, otros si, abrazaban el activismo. Hubo respeto porque tampoco nacimos ayer. Tenemos una lucha histórica, de muchos años y muchas compañeras han muerto para que hoy lleguemos a esto", recordó.

A pesar de que la Argentina volvió a la democracia en 1983, Daniela considera que para ella y su amigas recién comenzaron a salir de un estado totalitario a principios del 2.000, con el inicio de las flexibilizaciones de las normas en las provincias que obligaban a la detención de travestis en las calles. Década a década fueron ganando derechos, como en el 2012, con la aprobación de la ley de identidad de género. "Éramos detenidas, criminalizadas, patologizadas, estábamos expuestas a la violencia extrema. Que hablemos en el Congreso, que estemos allí, que los diputados tengan ese respeto nos parece esencial a la democracia", apuntó.

"Si vos vivieras en el cuerpo de alguna travesti, te levantarías, irías a la calle, y ya te miran, sos sospechosa, estás en esa cuestión de duda. Te expulsan de tu casa, tu familia, la escuela, la iglesia, y el único destino es la prostitución y una muerte temprana a los 35 o 40 años, La ley es parte de una deuda del sistema. Hemos visto esta situación, la vivimos constantemente y estamos diciendo basta", resumió sobre un reclamo, que como en otras oportunidades en la historia reciente Argentina, va en camino a ser ley para garantizar los derechos de una minoría combativa.