Polanco y De Genaro fueron convocados a la Selección U20

Gran noticia para el atletismo de San Luis. Dos jóvenes de nuestra provincia —Valentina Polanco y Bruno de Genaro— integran la nómina de 26 atletas que dio a conocer la Confederación Argentina de Atletismo (CADA) para participar en el 43° Campeonato Sudamericano U-20 en Lima (Perú), los días viernes 9 y sábado 10 de julio.

Ambos atletas trabajan bajo las órdenes del entrenador Pedro Nadal, en Ave Fénix San Luis.

Ante una gran chance

Valentina Polanco (19 años), quien siempre es protagonista en los últimos años en cada torneo en el que participa, tendrá una gran oportunidad de mostrar todo su talento a nivel internacional.

La joven puntana está convocada en 100 m llanos; y además está en la lista en la posta 4x100 m junto a las porteñas Catalina González Araujo y Sofía Hryncyszyn, las bonaerenses Indiana Holgado y Joaquina Dura, y la salteña Luciana Gennari.

"El martes a la mañana una amiga de Mendoza me mandó la lista y me dijo 'Felicitaciones'. Inmediatamente entré a la página de la CADA para verlo y no lo podía creer. Justo estaba con mi mamá haciendo una videollamada con una prima y le dije: entré al equipo. Ella me abrazó, después le conté a mi papá y a mi hermana. Fue una felicidad tremenda", contó Valentina sobre el momento en que se enteró que sería parte del equipo nacional.

Y continuó: "Este año en 100 m con vallas, mi especialidad, no pude competir bien y en el Grand Prix no pude hacer marca por una partida en falso. Pero sí salió en 100 m llanos en el Vendimia y eso me posicionó primera en el ranking. También me genera expectativa la posta, por todo lo que significa. La adrenalina ahí es tremenda; además correré con grandes atletas".

Valentina ya tuvo una experiencia a nivel Sudamericano. "Yo fui a un Escolar en Colombia en 2016. Pero ahora siento que será distinto. Tengo experiencia y me siento bien mental y físicamente", subrayó.

Un vallista con futuro

Bruno de Genaro (18 años) está convocado en 400 m con vallas está en la lista del relevo 4x100 m y 4x400 m junto al santafesino Tomás Mondino, el bonaerense Aaron Retamar y los porteños Bautista Diamante y Pedro Emmert.

"Estaba estudiando para un parcial y me escribió 'Pola' (Valentina Polanco). Le pregunté si era el pre-equipo. Y me dice: 'No, es el equipo. Nos vamos al Suda'. Llamé a mi mamá y le repetía: 'me convocaron a la Selección U20'. Después vino mi papá. La alegría de todos fue total y hubo alguna que otra lágrima de emoción. Después vi que también estaba en las postas", contó el vallista. Y continuó: "Representar al país y a mi provincia será especial. Quiero disfrutar este momento".