Caso San Buenaventura: Chaves podría quedar libre

Hace tres años que el exprofesor de música del colegio San Buenaventura tras las rejas. El procesamiento y la prisión preventiva fueron dictaminados por el juez de Instrucción en lo Penal Nº 1 de la Segunda Circunscripción Judicial, Alfredo Cuello, quien ayer resolvió la excarcelación de Juan Manuel Chaves, acusado de "Abuso sexual simple y corrupción de menores". Ahora resta conocer la decisión de la Cámara Penal Nº 1.

Los abogados de los denunciantes tienen opiniones divididas. Micaela Eguinoa, representante de uno de los alumnos, expresó: "Es un pedido ilógico y espero que las autoridades no den lugar. Vamos a esperar a conocer el fallo final para expedirnos al respecto".

Su colega Pascual Celdrán, representante de otro menor, difirió con la profesional en leyes y sostuvo: "A mi entendimiento, el juez está haciendo lo correcto. Hay normas que cumplir y no es legal tener a una persona con prisión preventiva más de tres años sin tener el juicio y la condena correspondientes", remarcó. Luego agregó: "Entiendo que para las familias esto es algo inesperado, pero los tiempos judiciales son así. No voy a hacer una apreciación de cómo debe actuar la Cámara, esta es mi opinión personal con mi conocimiento en derecho".

El padre de uno de los niños denunciantes también manifestó su postura. "No me parece que sea una buena medida. Esperamos que no se dé lugar a este pedido. Pero en caso de que así suceda, no va a ser una libertad definitiva, esto es algo provisorio hasta que se dicte una sentencia en el juicio", aseveró el hombre.

Asimismo, el juez detalló que el plazo para que una persona esté en prisión preventiva es de dos años. "Pero a principios del año pasado recibí el pedido desde el Superior Tribunal de Justicia de que indague sobre dos casos nuevos vinculados a la misma persona. En ese momento pedí la prórroga de un año para poder realizar todo el proceso. Incluso llamé a indagatoria para el próximo 17 de junio. Pero ese plazo venció ayer, por eso resolví", explicó Cuello. Luego continuó: "No tengo idea de qué es lo que resolverá mi superior, que en este caso es la Cámara, pero lo que sí quiero aclarar es que esta excarcelación que estoy solicitando no significa que las causas caduquen ni se olviden. Todo seguirá igual, la única diferencia es que Chaves esperaría el juicio oral en libertad".

También aclaró que en su escrito impuso algunas restricciones para evitar la fuga del acusado. "Debe fijar su domicilio y en el caso de alguna modificación debe informarlo. Y tampoco puede salir de la ciudad sin previa autorización de este juez. Estamos a la espera de que en las próximas horas conozcamos la decisión".