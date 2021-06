COVID-19: el índice de positividad asciende al 18% en la ciudad de Villa Mercedes

La segunda ola de coronavirus no se detiene. Las autoridades sanitarias informaron que en Villa Mercedes el 18% de los testeos realizados la semana pasada dio positivo. Consideraron que la cifra es alta pese a que, por las bajas temperaturas, descendió el número de vecinos que acudieron a los puestos gratuitos.

Aunque el número de casos ha bajado en toda la provincia, el Departamento Pedernera continúa en la zona de alto riesgo epidemiológico. Para dejar ese lugar las estadísticas deben marcar menos del 10%. "En la provincia en promedio analizamos unas dos mil muestras por día. Pero Villa Mercedes siempre fue una de las localidades en las que la gente menos se testea. Y la semana pasada con la llegada de la nieve y el frío notamos que eso disminuyó mucho más", explicó Rosa Dávila, coordinadora del Ministerio de Salud.

Por esa razón, aplican distintas estrategias para poder llegar a los hogares. "Hacemos los rastrillajes barriales para poder hisopar a la mayor cantidad de vecinos posibles y así poder detectar a los asintomáticos. Los puestos están todos los días, no importa si es feriado, la extracción de las muestras es gratuita y en un máximo de 48 horas ya tiene el resultado", agregó la funcionaria.

Dávila también hizo hincapié en que en la época invernal aparecen otras enfermedades. "Pero el virus que está circulando es la COVID-19. Por eso pedimos que por favor aquel que sienta que está resfriado, que tiene una molestia en la garganta, un poco de tos o algún otro síntoma que pueda confundirse con alguna patología estacional que se realice el test, y una vez que se descarte, pueda consultar a su médico sobre medicación y demás", sostuvo la coordinadora ministerial. Además, afirmó: "La única manera que tenemos de poder detectar los casos es con esta metodología, y así también aspiramos a cortar con la cadena de contagios ya que el positivo debe aislarse por diez días y detallar sus contactos estrechos para que ellos también permanezcan en sus hogares".

Asimismo, Dávila reveló que a pesar de que la campaña de vacunación avanza a paso firme, inocularse no sirve de nada si la persona no tiene los recaudos correspondientes. "Que se vacune no significa que no se va a enfermar, sino que será leve y no necesitará internación ni le costará la vida, pero no hay que relajarse en lo más mínimo, esto es comunitario y el uso del tapabocas, la higiene de manos permanente o uso de alcohol en gel o diluido al 70% y el distanciamiento deben seguir respetándose y mucho más ahora que se habilitaron varias actividades", aseveró.

Los comunicados diarios que emite el Comité de Crisis de la Provincia visualizan los datos más recientes. "Vamos mejorando, pero todavía falta. Si la disminución de casos se da de una manera prolongada, ahí podremos evaluar la situación de otra forma, pero por ahora solo nos queda cuidarnos", finalizó.