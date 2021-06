San Luis: desde el lunes los mayores de 60 podrán vacunarse sin turno

Este sábado, la ministra de Salud, Silvia Sosa Araujo, anunció que los residentes de San Luis de más de 60 años que no hayan recibido la vacuna contra la COVID-19 podrán concurrir a los centros de vacunación, sin turno previo, para que le apliquen la primera dosis.

"Todas las personas que habiten el territorio de San Luis, mayores de 60 años, van a poder concurrir a los centros de vacunación y, solo presentando el DNI, los van a vacunar”, sostuvo la funcionaria en declaraciones publicadas por la Agencia de Noticias San Luis.

"Es para todas aquellas personas que por algún motivo no se han inscripto o que no pudieron concurrir oportunamente, ya sea porque no habían leído el mensaje o porque no querían vacunarse y ahora sí”, comentó Sosa Araujo, y agregó: “Queremos que todos los mayores de 60 sean vacunados porque son personas de riesgo”.

ANSL/FQ.