En el que los seis amigos nos tocan el corazón

I 'll be there for you” —Estaré ahí para vos— prometieron los integrantes de "Friends" en la cortina de presentación de cada uno de sus 236 capítulos y, con 17 años de retraso, finalmente cumplieron. Todavía a algunos fanáticos se les escapa un lagrimón al recordar esa última escena en la que se despidieron del histórico departamento que primero fue el número cinco y más tarde el 20, por un error de continuidad y lógica espacial. Lo que hace tan especial al ambiente es que en él vivieron los seis personajes en algún momento —incluso Ross, quien si bien no lo hace durante la serie, en uno de los capítulos menciona haber estado una temporada allí en su infancia—.

“Friends” fue transmitida en 220 países; obtuvo 70 nominaciones a los Emmy, el equivalente de los Oscars; durante sus transmisiones la vieron 25 millones de personas en promedio por semana y, en estos 27 años, la reprodujeron cien mil millones de veces en todo tipo de plataformas. Además, en 1996, pusieron al aire la primera boda de lesbianas vista en la televisión. Incluso la canción de apertura “I'll be there for you” fue el primer tema de una serie en ser pasada por las radios y que logró llegar al número uno de los rankings de Estados Unidos.

A pesar de todo eso, la sitcom tenía muchas falencias y errores. Una de las críticas principales a lo largo del tiempo fue lo caucásico de los seis personajes y la falta de diversidad. ¿Chandler (Matthew Perry) debería haber sido homosexual como bromeaban en gran parte de la serie? Pero ¿por qué "Friends" es "Friends"? Y, sobre todo, ¿por qué emociona tanto su reunión, que se verá esta semana en Latinoamérica? Tal vez fue el corte de pelo novedoso de Rachel (Jennifer Aniston), que fue el más pedido en las peluquerías a fines de los 90; los tres divorcios de Ross (David Schwimmer); el pasado con obesidad de Mónica (Courteney Cox); el “¿How you doing?” —“¿cómo estás?”— de Joey (Matt LeBlanc) cuando quería lograr una conquista; o los pocos acordes de guitarra que tocaba Phoebe porque la actriz, Lisa Kudrow, se negó a aprender más y gracias a ello regaló una de las mejores bromas de la serie: su single “Smelly cat” —“Gato apestoso”—.

Quizás, porque solo se trataba de seis amigos en sus primeros años de adultez a los que la vida les escupía constantemente y que sentados en el Central Perk, una cafetería que tiene una réplica homónima en Buenos Aires, con un café de por medio, como se charlan las mejores cosas, intentaban resolver sus problemas económicos, laborales y amorosos.

Siempre juntos, la unión fue la clave del éxito. Para 1994, cuando se estrenó la serie, no era común tener tantos protagonistas en escena. Esta misma modalidad se mantuvo detrás de cámaras cuando se enteraron de que cada uno cobraba una cifra diferente por episodio. El sexteto pidió un pago igualitario que se mantuvo hasta el último capítulo, incluso cuando Jennifer Aniston ya había despegado muy por encima de sus compañeros. ¿Habrán mantenido el mismo criterio para la esperada reunión? Sí. Todos cobraron 2,5 millones de dólares por el trabajo.

No se puede ignorar la decepción de los fanáticos cuando se enteraron que “The One Where They Get Back Together” —“Ese en el que todos vuelven a estar juntos”— no era un capítulo más de la serie, sino que se trataba de una reunión de recuerdo. Sin embargo, la sensación duró poco.

En los primeros minutos de “Friends: The Reunion” aparece el plató donde los seis amigos vivieron todas sus aventuras que está ubicado en el estudio de Warner Bros, en California. Uno a uno hicieron su entrada: David primero, luego Lisa y la tercera, Jennifer, quien fiel a su personaje fue la primera en derramar unas lágrimas. En ese momento el millón de personas que vieron el especial en vivo en Estados Unidos lloraron con ella. Matthew, Matt y Courteney entraron a los pocos minutos. La última con los ojos irritados por la emoción.

Para los creadores de la serie, Marta Kuffman y David Crane, había una regla que era fundamental: cada momento emotivo que hubiese en un capítulo debía ser cortado por un chiste o un comentario gracioso para que nunca nada llegara a ser considerado un drama. Este mismo estilo se mantuvo en el reencuentro.

Entre grabaciones de archivo —los momentos más hilarantes e icónicos de la sitcom—, una entrevista realizada por James Corden al sexteto y los recuerdos del cast, se intercalan apariciones de figuras del espectáculo y del deporte como Lady Gaga, David Beckham y Cindy Crawford y la ganadora del Premio Nobel de la Paz, Malala Yousafzai. Además de declaraciones de fans de alrededor del mundo.

Si bien sus relatos mostraban la influencia que tuvo la serie en distintas generaciones y países, le quitó peso a lo que realmente importaba: ¿Qué pasaba detrás de los chistes y del furor? Al igual que sus personajes, los actores estaban llegando a su primera adultez, los 30, y en diez años hubo amores, desamores, divorcios e hijos.

El momento más impactante del reencuentro es cuando Jennifer y David (Rachel y Ross), quienes hacían de una pareja que iba y venía en la serie, confesaron que estuvieron enamorados el uno del otro durante la primera temporada. Un romance que nunca llegó a ocurrir. Desde los inicios de la serie se rumoreó que había una cláusula en sus contratos que prohibía los affairs entre ellos para no generar rispideces en el set. Nunca hicieron referencia a eso, simplemente argumentaron que temían arruinar la química del grupo.

Hay que esperar hasta casi el final del especial para escuchar el inconfundible “Oh my God!” de Janice, que se completa con una risa nasal que le ponía los pelos de punta a su exnovio, Chandler.

Maggie Wheeler fue una de las tantas apariciones. A ella se le sumaron uno de los grandes amores de Mónica, Richard, un médico 21 años mayor, que era interpretado por Tom Selleck; Jack y Judy Geller, los padres de Ross y Monica; el gemelo de manos de Joey, hecho por Thomas Lennon; y en una breve aparición estuvo Gunther, el camarero de Central Perk, a quien le dio vida James Michael Tyler.

Las sorpresas, los golpes emotivos y las humoradas llegaron una tras otra como olas a la costa, muchas de ellas sin dar tiempo de recuperación entre una y otra. Probablemente hay detalles que se les escaparon a los creadores del especial que dura una hora y cuarenta, pero lo que es seguro es que lograron saciar la voracidad de los fanáticos, al menos a aquellos que tuvieron acceso a él a fines de mayo.

Fueron los protagonistas y los creadores de la serie quienes justificaron por qué decidieron no hacer una secuela de la serie: cuando algo es perfecto y redondo por sí mismo, no hace falta añadir nada más, no vaya a ser que se desmorone como un castillo de naipes en la última carta.

“Cuando los niños me ven en la calle me preguntan si soy el padre de mi personaje”, dijo Matt en una entrevista. Esa simple frase resume por qué "Friends" merecía una reunión. Ahora, solo resta esperar hasta el martes para que HBO Max esté habilitado para Latinoamérica, a diferencia de Estados Unidos y varios países de Europa, para ver si el especial cumple las grandes expectativas de un público que lo espera hace 17 años.

“Siempre que uno de nosotros necesite al otro, estaremos ahí para él”, expresó casi al pasar Lisa, y remató: “Somos una gran familia”. Y así es. “Friends” es el grupo de amigos, que a veces son la familia elegida, más grande del mundo.