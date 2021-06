Canciones para mi muerte

1- Humo de Jarabe de Palo

Autor: Pau Donés

Riff: En 2017 la lanzó como single en Spotify en simultáneo con un videoclip que muestra al cantante visiblemente desmejorado a causa de su enfermedad.

Primera estrofa: En setiembre de 2015, el autor fue operado de cáncer de colon. Menos de un año después anunció que lo había superado, pero en febrero de 2018 tuvo una recaída. Entre esos episodios escribió la canción, que encierra algo de esperanza y mucho de despedida.

Estribillo: “Ahora, que ya no me quiero/que no me conozco/ que me abandoné/Abrázame, mi amor te lo ruego/Abrázame como si fuera la última vez”.

Final: Donés murió el 9 de junio de 2020 a causa del cáncer de colon. Poco antes estrenó “Eso que tú me das”, su último videoclip.

2- Shadow of the day de Linkin Park

Autor: Chester Bennington

Riff: Es el quinto tema de “Minutes to Midnight”, editado en mayo de 2007. El tema, como sencillo, se conoció algunos meses después. El disco debutó en el puesto 1 de ventas en varios países.

Primera estrofa: El video de la canción empieza con el cantante despertando a las 23:55 y termina cuatro minutos después, o sea muy cerca de la medianoche. Durante su vida, Bennington expresó muchas veces su deseo de suicidarse.

Estribillo: "En tarjetas y flores de su ventana/tus amigos suplican que te quedes/A veces los comienzos no son tan simples/A veces, adiós es la única manera”.

Final: Chester se ahorcó en su casa de California el 20 de julio de 2017, el mismo día en que su amigo y compadre Chris Cornell hubiera cumplido 53 años. Cornell se había ahorcado dos meses antes.

3- Muriendo de plena de Rubén Rada

Autor: Rubén Rada

Riff: Fue lanzada en el año 2000 en el disco “¿Quién va a cantar?”. Por su ritmo fue el segundo corte, después de “Cha Cha Muchacha”.

Primera estrofa: Es una de las pocas canciones que hablan sobre la muerte que tiene un ritmo alegre e invita al baile. Una forma de ver la vida (y la muerte) muy uruguaya. Fue la cortina del programa “Entre Moria y vos”, de Moria Casán.

Estribillo: “Cuando yo me muera no quiero canto ni pena/prefiero que se me vele/bailando una rica plena/Y si no me muero/tampoco me hago problemas…”.

Final: Rubén Rada está vivito y coleando.

4-Over the Rainbow de Judy Garland

Autor Harold Arlen y Yip Harburg

Riff: Fue escrita para la película “El mago de Oz” pero la trascendió notablemente, al punto que se convirtió en ineludible en los recitales de la cantante y ganó el Oscar a la mejor canción original. Tiene más de 170 versiones, de Ariana Grande a Jerry Lee Lewis, de Aretha Franklin a Kenny G., de Lady Gaga a La Máquina de Hacer Pájaros.

Primera estrofa: Habla de un mundo paradisíaco detrás del arcoiris, donde no hay problemas y se vive en armonía. Si bien se puede interpretar como un paisaje onírico, la descripción de una muerte dulce parece más acertada.

Estribillo: “Algún día pediré un deseo a una estrella/despertarme en donde las nubes están muy detrás de mi/donde los problemas se derriten como caramelos de limón”.

Final: Si bien Garland no era la autora de la canción, se la apropió a tal punto que la tocó en todos sus recitales. Fue hallada muerta en junio de 1969 en el baño de su casa, víctima de una sobredosis de barbitúricos.

5- Encuentro con un ángel amateur de Los fundamentalistas del aire acondicionado

Autor: Carlos “Indio” Solari

Riff: Fue uno de los tres estrenos de “A los pájaros”, el recital que la banda grabó para transmitirlo por streaming en marzo de este año. Es una de las canciones que Solari canta desde las pantallas.

Primera estrofa: El autor fue diagnosticado de Parkinson en 2015 y a partir de entonces se recluyó en su casa con su familia. Hizo muy pocas apariciones públicas.

Estribillo: “Un ángel sonso amateur/me condenó al paraíso/Solo me falta saber/la hora y el lugar/y allí iré, cantando”.

Final: Desde aquella vez que dijo en un recital que la enfermedad “maldita” le estaba pisando los talones, Solari se ha manifestado varias veces sobre su mal. “Es muy molesto y doloroso”, dijo en la última entrevista que dio a finales del año pasado.