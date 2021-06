Pasaportes de inmunidad

Antes de la llegada del coronavirus ya no era lo mismo ser viajante de un país que de otro. Mientras los habitantes de Finlandia, España, Bélgica o Dinamarca pueden entrar sin visado en la mayoría de los países, quienes provienen de Siria, Irak o Haití pueden ingresar a menos de 100. En el caso de Argentina la cifra se eleva a 152.

¿Cómo se mide la cuestión? Por una serie de factores que tienen que ver fundamentalmente con las relaciones diplomáticas entre los Estados y de a quiénes los gobiernos de las naciones receptoras consideran como un “peligro” para el país.

Esta forma de estratificación social internacional toma nuevas dimensiones con la pandemia: el “pasaporte de inmunidad” que permite en algunos lugares la libre circulación es accesible para quienes recibieron la vacuna, o para aquellos que no se consideren un “peligro epidemiológico”.

El problema es que, si no existen certezas y posiciones unánimes, estos nuevos “pases” terminarán siendo tan arbitrarios como los anteriores.

¿Qué son y cómo funcionan los nuevos “Pasaportes COVID” que algunos países ya están aplicando?

Pasaporte comunitario

Con la cercanía del verano y el comienzo de la temporada turística, los países de la Unión Europea comenzarán a implementar el “pasaporte europeo de vacunación" o "Certificado Digital Verde” que permitirá a las personas desplazarse entre los países.

Este pase estará disponible para todos los ciudadanos de la UE que acrediten una vacunación completa, tener constancia de una PCR negativa o haberse recuperado en los últimos 180 días de la infección por coronavirus. Lo que permitirá este pasaporte es la libre circulación de las personas sin cumplir requisitos como, por ejemplo, la cuarentena.

Eso sí, no todos podrán acceder a este certificado: hasta ahora las únicas vacunas aprobadas dentro de este esquema son las de Moderna, Oxford-AztraZeneca, Pfizer-BioNTech y Johnson & Johnson. por China (Sinovac y Sinopharm) y la de Rusia (Sputnik V).

Quienes critican la iniciativa se basan en diferentes factores. En cuanto a lo epidemiológico, por ejemplo, no hay pruebas de que las personas que están inmunizadas (tanto por la vacuna como por haber tenido la enfermedad) no puedan contagiarse y contagiar, y tampoco está claro cuánto dura esa inmunidad, ni en personas con inmunidad post COVID-19 ni en personas vacunadas.

Otro de los señalamientos es que estos pasaportes pueden profundizar las desigualdades existentes o crear, en todo caso, algunas nuevas. No solamente entre personas vacunadas y no vacunadas, grupos etarios que fueron prioridad, sino entre sectores sociales y países. En el primero de los casos porque quienes no tengan la vacuna o demuestren inmunidad, deberán pagar de su bolsillo las pruebas, y en el segundo caso porque no en todos los países la vacunación avanza al mismo ritmo ni con las mismas vacunas.

De por sí, quienes tengan las versiones rusa o china no adquirirían en principio esos permisos, y por otro lado la población de países rezagados en la vacunación (como Haití, en donde no comenzó todavía) estarán muy lejos de adquirir esos beneficios.

Por tanto, estos pasaportes serán nuevas formas de estratificación y a la vez reflejo de otras desigualdades existentes: no todos los países pueden acceder a las vacunas, y por lo general los primeros son aquellos en mejor posición financiera a internacional para hacerlo. Entonces, existirán todas las libertades para países cuya población en su mayoría fue vacunada, y ninguna para aquellos en los que la vacunación todavía no llega a la población.

Además, son los Estados quienes monopolizan la decisión sobre los sectores prioritarios a vacunar, que serán luego los que disfruten de otros beneficios asociados a esa inmunidad adquirida, entre ellos, la libre movilidad.

Algunos países o ciudades ya están aplicando este tipo de certificados al interior de sus fronteras: es el caso de Israel, con su “Pase Verde”, Dinamarca con su “Corona Pass”, Estonia con su "VaccineGuard", Nueva York con su "Excelsior Pass” o el “Código Verde” de China. Todos estos documentos permiten a las personas disfrutar de espectáculos, cenas y actividades que están vedadas para el resto.

Para viajar desde Argentina

Por el momento, el pasaporte europeo estará abierto a ciudadanos de los países que no se encuentran dentro de la Unión pero cuenten con el esquema de vacunación completo, claro, por las vacunas antes mencionadas y que fueron aprobadas por la Agencia Europea de Medicamentos.

Quienes estén inmunizados con la Sputnik V, la vacuna más aplicada en Argentina, no entrarían por tanto en el "certificado" de luz verde para ingresar a Europa. Sin embargo, cada país será el responsable de determinar a quiénes sí y a quiénes no dejará circular libremente por sus fronteras. En España, por ejemplo, podrán ingresar quienes viajen de Argentina y tengan el esquema de vacunación con dosis registradas en la Agencia Europea o en la OMS (en el caso de la Sputnik V, esto está en proceso). Por otro lado, la Sinopharm, aprobada por la OMS, también habilitaría la entrada en algunas de las naciones.

En Francia, Italia y Gran Bretaña el ingreso de argentinos por el momento está prohibido, a menos que sea en un caso de urgencia.

Otra vez, la decisión quedará en manos de los Estados que advertirán el “peligro” basado en sus propios criterios.

La inmunidad será un privilegio habilitante de otros derechos.