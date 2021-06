Unas 120 personas fueron a vacunarse sin turno previo

Con una amplia sonrisa, la tranquilidad que despierta sentirse protegidos y la quietud espiritual que provoca la esperanza, unos 120 puntanos mayores de 60 años recibieron ayer su primera dosis de la vacuna que previene la COVID-19. Esa fue la cifra que —hasta las 14— registraron los vacunatorios que el Ministerio de Salud de la Provincia instaló en distintas ciudades. Fueron decenas de personas que, por una u otra razón, no habían podido ser inoculadas cuando la cartera sanitaria las convocó por mensajes de texto.

Cuando muchos estaban preocupados y pensaban que ya no recibirían su protección contra la COVID-19, a través de los medios de comunicación el Estado provincial llamó a todos aquellos que no habían recibido su primera dosis y la respuesta fue importante. Concurrieron en distintos horarios, pero con el mismo entusiasmo y las expectativas renovadas.

Muchos lo tomaron como una buena oportunidad, aquella que, cuando fueron convocados mediante mensajes de texto, perdieron porque no leyeron la comunicación, no pudieron llegar hasta el vacunatorio o porque el virus ya los había castigado.

En el Polideportivo municipal ubicado en Puente Blanco, por el buen andamiaje que rige en el vacunatorio mayor de la capital, la espera de la gente fue mínima y la amabilidad de las y los vacunadores sirvió como un bálsamo para aquellos que le temen al pinchazo.

Ayer, las jeringas contuvieron primeras dosis de Sinopharm y un renovado impulso para afrontar el virus de aquí en adelante.

"Estoy contenta, no me había anotado. Realmente tenía miedo de los efectos adversos de las vacunas, de lo que podría generarme. Pero eso ya pasó, acá estoy y me ayudará a protegerme, aunque me sigo cuidando. Mi hija se contagió, ya está bien. Pero yo me salvé", expresó Gladys Gómez mientras esperaba sentada la llegada de la vacunadora. "Soy de cuidarme mucho y con esta pandemia no salí a la calle", agregó.

"No vine antes por un problema de comunicación. Me llegó el mensaje un sábado y me daban el turno para el viernes anterior. No sé por qué. Igualmente seguí cuidándome. Ahora escuché por la radio que podía venir sin turno previo y acá estoy. Esto es una esperanza", afirmó Norma Bustos.

"Hasta las 14 teníamos unas ciento veinte personas vacunadas sin turno previo, pero seguramente, al final del día, ese número creció. Fue una de las jornadas más importantes porque vacunamos en muchas localidades de la provincia y superamos las ocho mil quinientas personas. Recorrimos el interior acompañando a los trabajadores de la salud que hacen un trabajo maravilloso, en el que se nota su cariño y su vocación. Los acompañé un poco a ellos y a la gente le pedimos que se sigan cuidando", afirmó la ministra de Salud, Silvia Sosa Araujo.