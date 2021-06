No declaró el hombre que intentó matar a su expareja

Elías Maximiliano Zevalles eligió guardar silencio ante el juez Penal 1, Juan Manuel Montiveros Chada, quien este jueves lo citó para indagarlo por el intento de femicidio de su expareja y herir a la hija de ella. El hombre, de 32 años, apuñaló a la mujer y también atacó a la chica de 17 años que intentó defender a su madre. El hecho ocurrió el martes en La Toma, en el domicilio de las víctimas.

El juez lo indagó por tentativa de homicidio doblemente agravada por el vínculo preexistente y por mediar violencia de género, en grado de tentativa en perjuicio de su exparreja, J.P.M, también y por ocasionar lesiones leves a la menor. Todo en concurso real, según precisaron fuentes judiciales.

El abogado defensor, Carlos Salazar, solicitó la prórroga de detención de 8 días.

La denunciante expresó que conoce a Zevalles desde hace cuatro años y que han tenido problemas, por los que lo ha denunciado. Al respecto, el comisario Contreras indicó que el sospechoso tenía una prohibición de acercamiento a la mujer, medida que no respetó el año pasado.

La víctima también contó que constantemente recibía en su celular mensajes amenazantes por parte del hombre. “Cuando llegués a las casas ya vas a ver”; “si yo no soy feliz vos tampoco” y “si vos no volvés conmigo no sos para nadie”, le manifestaba en ellos.

LE/Redacción