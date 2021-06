Emi González no descansa y entrena en Villa Mercedes

A pesar de encontrarse en un receso, Emiliano González no descansa. Luego de la eliminación en la Copa de la Liga en cuartos de final ante Independiente (por penales), el arquero de Estudiantes de La Plata reparte sus días libres en Villa Mercedes entre la familia y una minuciosa rutina, para no perder la forma y sumarse el próximo lunes al 100% al equipo que conduce técnicamente el "Ruso" Ricardo Zielinski.

"Llegué el viernes 21, el plantel quedó liberado después de la eliminación en el torneo. Estamos en receso hasta el 7 de junio y aproveché estos días para entrenar acá. El viernes ya tengo que viajar a Buenos Aires, porque el fin de semana hay restricción de circulación y el lunes debo presentarme en el club para hacerme el hisopado", comentó Emiliano.

Siempre es lindo jugar la etapa final, pero hicimos una buena campaña y llegamos a cuartos de final.

"Entreno por mi cuenta en el predio de la Liga (ubicado en Calle 17 y Ángel Pes, en el barrio Jardín del Sur). A nosotros, del club nos envían las rutinas y obviamente hacemos lo que nos piden. A mí me ayuda mi hermano (Lautaro) y lo llevo bastante bien, estuve trabajando con doble turno", agregó el arquero, quien desembarcó en la institución platense en 2015.

Emi, de 23 años y 1,93 metro, se inició en el club San José. Luego pasó por Jorge Newbery y Racing Club de Avellaneda, donde no se adaptó y tuvo una breve estadía. Sin embargo, las vueltas de la vida lo llevaron tiempo después al "Pincharrata", para seguir formándose en un puesto clave que hoy por hoy en Primera tiene nombre y apellido: Mariano Andújar.

"En el club el titular es Mariano; yo y otro compañero estamos detrás esperando que llegue el momento. Estudiantes no jugó este año copas internacionales y eso quita la oportunidad de una rotación, porque si estás en la Libertadores o en la Sudamericana por ahí alternan los jugadores. Al jugar solo la Copa de la Liga atajó él, y yo con el otro arquero alternamos en la reserva, para tener minutos y estar en movimiento", explicó.

Emiliano, quien todavía no ve minutos en Primera, tiene como objetivo debutar en el segundo semestre del año. Su contrato vence en diciembre de 2022 y no descarta ser cedido a préstamo: "Me había salido una posibilidad de irme a Chile, pero no se llegó a un acuerdo. Ahora hay que esperar que abra el libro de pases; la idea es estar a préstamo seis meses y volver para estar el año que viene con mayor experiencia".

El arquero tuvo este año la chance de emigrar a Chile, pero los clubes no llegaron a un acuerdo.

Respecto a Andújar, emblema en el club platense e integrante de los seleccionados argentinos que participaron en las copas del mundo de Sudáfrica (2010) y Brasil (2014), Emi contó: "Él es muy compañero y por la experiencia que tiene nos aconseja; nos dice que estemos tranquilos, que sigamos entrenando porque todo llega".

Sin tiempo como para relajarse del todo, Emiliano continúa trabajando duro mientras piensa lo mejor para su carrera. Sabe que Estudiantes es su casa, pero está abierto a escuchar ofertas. Quiere debutar en Primera y empezar a ver minutos en un puesto, a veces ingrato, que muy pocos se animan a ocupar.