Emiliano González, la muralla que sumó Almagro en el arco

Emiliano "Pupi" González quiere que este 2022 sea su año. Es por esto, motivado por la firme intención de ganar minutos y experiencia, que el villamercedino de 23 años aceptó el enorme desafío de pasar de Estudiantes de La Plata a Almagro, club de la Primera Nacional que se está preparando con todo para ser protagonista la próxima temporada. El objetivo del arquero y el equipo "Tricolor" es simple: lograr el ascenso a la Liga Profesional de Fútbol (LPF).

"Almagro me abrió las puertas y me trató bien desde el primer día. Estoy contento, yo hace rato que esperaba la salida porque quería tener la posibilidad de jugar. Hablé con el técnico (Walter Perazzo) y me dijo que tengo muchas chances, así que estoy adaptándome al club", comenzó diciendo Emiliano, quien empezó la pretemporada el pasado 3 de enero en el estadio "Tres de Febrero", ubicado al oeste del Gran Buenos Aires.

En la fecha inicial del torneo (12/2), Almagro chocará ante Mitre de Santiago del Estero.

"Estudiantes me tenía en cuenta y había que competir. Pero yo sentía que estando (Mariano) Andújar la teníamos muy difícil. Él es un arquero de muchísima experiencia, un referente en el club y el capitán. Está en todos los partidos y yo tenía ganas de jugar, ganarme un puesto y depender de mí mismo. La idea era ir a un club que me diera la posibilidad de ver minutos y poder volver el año que viene con más experiencia", agregó "Pupi", a préstamo por un año.

El ex San José y Jorge Newbery, quien llegó a la institución platense en 2014, no es la única incorporación que acercó Perazzo. Junto a él, el DT tiene a su disposición a catorce nuevos nombres que buscan ganarse un lugar en una categoría altamente competitiva.

"Se fueron muchos jugadores que habían estado la temporada pasada, pero llegaron otros de buen nivel para demostrar que somos candidatos. En mi puesto somos cuatro y Cristian Aracena (ex Independiente Rivadavia de Mendoza) es el de mayor experiencia. Pero yo estoy bien, vine a sumar y a competir por el arco", aseveró Emiliano, quien ya tuvo minutos en amistosos de pretemporada frente a Real Pilar, Villa San Carlos, Quilmes y Ferro.

Si bien Almagro es su primer traspaso tras una larga estadía en el "Pincha", González anteriormente ya había tenido una posibilidad para dejar La Plata: "Salió la opción de ir a la Segunda División de Chile —en junio del año pasado—, pero se trabó y dejé pasar esa oportunidad. Era algo lindo, pero las cosas pasan por algo. Ahora se dio esto de venir a Almagro y quiero aprovecharlo. Soy joven, el puesto de arquero es muy difícil y quiero dar el 100%".

Estamos bien, conociéndonos y adaptándonos al sistema y a lo que nos pide el cuerpo técnico.

Sin dudarlo, el villamercedino encara este nuevo desafío con confianza. Su meta es pelear el puesto, demostrar que le sobran condiciones y conseguir rodaje en una categoría exigente. Sabe que si los resultados y las buenas actuaciones lo acompañan, puede en el futuro tener una revancha y defender el arco de Estudiantes.

"Estoy súper agradecido con Estudiantes. Mi pase pertenece al club, y obviamente el día de mañana ojalá pueda volver a vestir la camiseta. Pero hoy mi cabeza está con Almagro, en tratar de ascender", cerró González.