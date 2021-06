Los Gutiérrez y un deseo que se les hará realidad

El miércoles, en el mediodía de Argentina, Sanyo Gutiérrez (N° 4 del ranking) y Cristian Gutiérrez (90) jugarán juntos por primera vez en el World Padel Tour, la elite del pádel mundial. Tras la lesión de Fernando Belasteguín (3) —compañero de Sanyo—, quien estará fuera de competencia por cinco semanas, el puntano debió buscar compañero para afrontar el Máster de Marbella y el Máster de Valladolid. Y eligió a su sobrino.

“Estaba viendo el partido cuando pasó la lesión de Bela, porque el torneo fue en Santander, donde yo vivo”, le contó Cristian a El Diario. Y continuó: “A los dos o tres días me llamó Sanyo. Justo salía del traumatólogo por una lesión que vengo arrastrando en el hombro. Y en ese momento se me olvidó la lesión, mi nombre, todo. Solo tenía ganas de jugar. Me genera una motivación extra. Tengo muchas ganas de entrenar, imaginate de competir. Me encantó la idea”.

Sanyo, quien también habló con El Diario, agregó: “Siempre dije que para cumplir con mi carrera deportiva me gustaría tener la posibilidad de jugar algún torneo antes de retirarme con mis dos sobrinos: Cristian y Agustín. Debido a la lesión de Bela tomé la decisión de jugar con Cristian. Agustín está con su compañero en el cuadro; y con Cristian si jugamos bien, nos acompaña la suerte y ganamos algún partido, a él le vendrán muy bien los puntos que sume. Cuando lo llamé lo tomó súper bien. En realidad él me ve como su tío y amigo, no como un jugador de pádel. Tal vez otro diría: ‘¡Qué locura, voy a jugar con Sanyo!’. Cristian no, hay demasiada confianza”.

El primer desafío

Sanyo y Cristian debutarán el miércoles en 16avos en Marbella ante un rival que saldrá de la Previa. Con la particularidad de que podrían cruzarse en octavos ante otro integrante de la familia: Agustín Gutiérrez, quien juegajunto al español Javier Martínez.

En estos días entrenarán juntos pensando en el torneo. “Antes muchas veces hemos practicado juntos y siempre nos encontramos muy bien en la pista. Somos jugadores que podemos idear jugadas, entendemos cómo puede salir uno u otro. Él me pide algo y me gusta porque casi siempre está en lo correcto. Creo que nos podemos entender muy bien”, resaltó Cristian. “Intentaremos llegar lo más acoplados posible. Vamos a divertirnos, a jugar sueltos”, completó el “Mago” del pádel.

¿Cómo llega cada uno?

Sanyo, junto a Belasteguín, ganaron dos de los cuatro torneos disputados hasta el momento: el Open de Madrid y el Open de Vigo. En el Alicante Open cayeron en cuartos de final y en el Santander Open debieron abandonar por la lesión de la “Leyenda” en semifinales, cuando ganaban 3-1. “Estoy contento por jugar con mi sobrino, pero triste también porque estaré sin mi compañero. Es una lástima la lesión, porque estábamos en un momento muy bueno y en un nivel muy alto”, subrayó Sanyo.

Cristian, por su parte, jugó junto al catalán Marc Quílez (88). En Santander quedaron en Preprevia; en tanto que en Alicante y Vigo alcanzaron la Previa. “En lo personal, me siento muy bien. Este año arranqué con muchísimas ganas. Estoy haciendo todo lo que está a mi alcance para entrar siempre a la pista de la mejor manera”.