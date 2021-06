Alicia, de manejar motos de niña a conducir un camión recolector

Alicia Barrionuevo es una trabajadora que refleja que en los últimos años la mujer gana espacios en algunos puestos que antes eran exclusividad de los hombres. “Se están incorporando muchas mujeres en distintas tareas; hay un crecimiento en distintas actividades laborales, algo que antes no sucedía. Ahora vamos a la par y antes nosotras íbamos detrás de ellos”, dice.

Su primer día de trabajo como conductora del camión recolector de residuos en Quines fue por la tarde. "Un grupo de niños que estaban jugando en la calle cuando me vieron me gritaron: '¡Una mujer manejando un camión!'; me dio risa porque estaban sorprendidos”, recordó la empleada de la Municipalidad. Es una consumada conductora que desde chica manejaba motos y otros vehículos.

Alicia, de 39 años, nació en Villa Dolores (Córdoba). Desde muy chica hasta los veinte vivió en el paraje San Miguel (ubicado entre Quines y Candelaria). Luego se trasladó a San Luis, donde estudió la carrera de Enfermería. Pero no se recibió y retornó a la zona que la vio crecer. Radicada en Quines hace varios años, vive junto a su hija Rita y su madre Aleja.

La mujer aprendió a conducir de “curiosa” desde muy pequeña. A los ocho años ya manejaba motos de baja cilindrada. “Como iba a una escuela alejada de mi casa en San Miguel, tuve que aprender primero con una motocicleta. Posteriormente, mi padre me enseñó a manejar un Falcon y luego una camioneta. La mujer en el campo se cultiva en todo, mi madre también sabe conducir desde muy chica. Somos mujeres luchadoras”, relató a El Diario de la República.

El año pasado, en plena pandemia de COVID-19, comenzó a trabajar en el Centro de Descarga del Municipio como custodia de camiones. Inspeccionaban la mercadería de las unidades que arribaban a la localidad y verificaban que los choferes tuvieran los papeles en orden. Luego fue ascendida a encargada de esa área.

En diciembre, cuando se flexibilizaron las restricciones, quedó sin empleo y el jefe comunal, Oscar “Paco” Macías, le dijo que se quedara tranquila, porque cuando surgiera algún trabajo la iba a convocar. Y así fue. Era una propuesta que no iba a desperdiciar.

“El 2 de marzo me llamó el intendente y me citó a la plazoleta Sarmiento porque quería hablar conmigo. Él estaba manejando el camión recolector durante las madrugadas, y a su vez buscaba a alguien para el puesto. Me preguntó si me animaba a conducirlo y le dije que sí. Le comenté que había manejado uno a los 12 años y que también sabía conducir autos, camionetas y motos. Hicimos unas cuadras para que viera cómo lo hacía mientras los muchachos iban recolectando la basura. Estuvimos hasta las 3 de la mañana esa noche y me ofreció el empleo”, precisó.

Desde el 5 de marzo se desempeña manejando el camión durante las tardes o noches, según el turno que le toque.

Algunos vecinos de la localidad se asombraron al verla al volante de un vehículo de gran porte. “Acá me conocen, cuando hay un desafío saben que estoy presente y esperan cualquier cosa de mí. Es un pueblo chico y todos nos conocemos, pero en general tuvo una buena aceptación”, remarcó.

Alicia señaló que manejar este tipo de vehículos para ella es fácil. Conoce todos los detalles para realizar una conducción adecuada y sabe cómo opera la bomba hidráulica para compactar la basura. “Primero una siente dudas cuando va a estacionar, si entró bien o no. Este vehículo es extenso y ancho, la cola es larga y hay que calcular bien para no chocar ningún auto, pero es hasta que uno se acostumbra. Tengo una camioneta, pero me resulta más cómodo manejar el camión”, comparó.

Alicia entiende que “las mujeres no pueden quedarse atrás, no deben dejarse pisotear por los hombres, porque hay muchos que lo hacen. Si tienen sueños en la vida, no se detengan que se pueden cumplir de alguna forma. Si una quiere, se puede”.