Otoño es ideal para extraer las semillas y nutrir el suelo

Tras la caída de las hojas en otoño, la huerta queda al desnudo y es en este momento mucho más fácil hacer una observación para rearmarla. “Es ahora cuando hay que pensar en los espacios con una mirada integral, ya que todo está despejado. Además, hasta hay tiempo de sistematizar algunos aspectos muy importantes como son la recolección de semillas y la nutrición”, opinó Esteban Aguirre, un joven productor que lleva adelante el proyecto “El Changüí”, en Juana Koslay.

“Como la temperatura baja, los procesos y los ciclos de la naturaleza son más lentos, esto te permite repensar y apuntar a otras cosas que durante la primavera y el verano no se hacen porque uno está lleno de actividades”, dijo, y agregó que, por ejemplo, se puede trabajar en el banco de semillas, emprolijar los frutales, los caminos de acceso y hacer más composteras, entre otras.

Lo primero que hay que hacer es cerrar la etapa de la temporada primavera-verano. “Después de cosechar hay que empezar a guardar esas verduras que se fueron generando y que atraviesan el último ciclo de la planta, las semillas que van a ser reutilizadas cuando comience la nueva temporada”, afirmó.

El compost, el reciclado orgánico, la bosta y el humus de lombrices son utilizados para alimentar y fertilizar el suelo de una huerta.

Aguirre indicó que siempre hay que darle mucha importancia al proceso de generar las propias semillas, “porque quizas uno piensa, bueno armemos la huerta de otoño y no miramos, no entrelazamos todas las temporadas y en realidad cada una tiene aspectos muy ricos. Hay que ver qué se hizo en el verano, sacar las mejores semillas, darle tiempo e importancia a este momento”.

Esto se hace antes de ponerse a trasplantar los plantines de la nueva temporada. “Hay que tomarse el tiempo de recolectar, observar la huerta, armar un banco de semillas. Yo invito a que se aventuren a ser soberanos de las semillas, ya que este es el eslabón principal de la producción. Muchas veces pasa que en primavera uno sale a buscar plantines y no se encuentran las variedades que uno desea, o hay pero no son adaptadas al clima. Entonces está bueno que uno las guarde en calidad, y después en cantidad, para poder intercambiarlas”, aseguró.

En la huerta se pueden sembrar semillas o hacer trasplantes, son dos maneras de producir las hortalizas.

Hay dos maneras de obtener las semillas. “En algunas variedades están dentro del fruto carnoso y hay otras que tienen pulpa, como el tomate, el zapallo o el pimiento. Hay que dejarlos que maduren al máximo y luego de consumirlos hay que sacar las semillas, limpiarlas solo con agua y secarlas muy bien. Se ponen en una superficie plana con una servilleta o un cartón que absorba la humedad. El secado lleva aproximadamente entre 7 y 10 días, sí o sí tiene que ser a media sombra, no con sol directo”, especificó el productor.

En otra gama de verduras las semillas no están en el fruto, “por ejemplo, en la planta de la lechuga casi nunca se ven porque uno corta el ciclo mucho antes de que comience a florecer. Pero el proceso de desarrollo de la planta incluye la formación de raíces, el crecimiento de los tallos, después se forman las hojas, luego crece la flor y finalmente los frutos. Si uno quiere tener semillas, lo que tiene que hacer es dejar que algunas de las plantas cultivadas de lechuga, acelga, zanahoria o remolacha crezcan y que cumplan su ciclo completo”, explicó Aguirre, y añadió que cuando las flores se secan se pueden extraer las semillas, "el proceso de secado no es necesario en este caso porque lo hace la misma planta". “Como ya no está en contacto con nada carnoso o húmedo, hasta deja secas las semillas. Hay que esperar que se muera la planta en la huerta. Va a pasar de ser color verde, a amarillo y a marrón”, aseguró.

Tesoro. Hay cultivos que tienen semillas en los frutos y otros las tienen en sus flores.

Una vez que se recolectan las semillas “es importante guardarlas en un frasco con una etiqueta en la que esté incluida la variedad y la fecha de cosecha, tiene que estar en lugares secos, frescos y oscuros. Con eso esperamos listos y ansiosos la llegada de la primavera para replantarlas”, indicó.

La limpieza de la huerta

El segundo paso, no por eso menos importante, es desmalezar y mover el suelo: “A lo que queda de cobertura o de verdura que no se consumió hay que limpiarlo, levantarlo y llevarlo a la zona de compost o a una compostera, ya que el otoño permite cortar los procesos. El frío hace que todo sea más lento entonces ya no hay tanto crecimiento, es como que se frena todo. Entonces es más fácil limpiar la huerta”, afirmó.

La poda también es importante

“En cuanto a la poda, como vienen los fríos, a todo lo que son aromáticas o las ornamentales se les empiezan a morir las hojas, entonces es linda época para sacar el material seco, que también sirve de compost. Esto no quiere decir que la planta se murió, sino que el frío congela la parte de arriba pero mantiene viva la de abajo, es decir que las raíces o las hojas que están mas cerca de la superficie de la tierra están al resguardo”, indicó, y siguió: “En orden después siguen los arbustos y más tarde los frutales. Lo importante es saber que la poda se hace a partir de que las hojas se caen del árbol. Tienen que caer todas. Hay que tener mucho cuidado y prestar atención para no anticiparse”.

A la hora de podar hay que tener en cuenta que debe realizarse respetando los distintos tipos y teniendo conciencia de su necesidad y función al realizarla.

Ahora sí se puede plantar

En el caso de las flores lo que hay que poner son las de temporada porque la mayoría de las que ya estaban en la huerta desde la primavera pasada se mueren. “Sin olvidar de sacar las semillas, hay que poner nuevas que resistan el frío. La más guerrera, la más usada y más conocida es la caléndula, después sigue el conejito o la petunia, que puede aguantar las bajas temperaturas en algunos espacios. Pero la caléndula lleva la bandera de la que se banca más los fríos, su función es clave como imán de pulgones que en lugar de ir a las hortalizas las prefieren”, dijo Aguirre, y agregó que también es tiempo de colocar algunas aromáticas resistentes al frío.

“Si se hacen trasplantes, este es el momento justo para hacerlos porque la planta sufre menos. En todas las variedades, cuando la temperatura es más alta y la humedad en el ambiente es poca, sufren las raíces y puede que no resistan y mueran. Entonces esta es la época ideal para hacer trasplantes, aunque siempre hay que estar atentos al clima”, sugirió, y agregó que “si el pronóstico del tiempo indica que va a estar muy frío lo conveniente es no hacerlo. Me refiero a un otoño-invierno en el que hagan entre 10° y 15°, es lo ideal. Cuando baja la temperatura se puede trasplantar, pero si hace mucho frío, mata la planta", indicó.

Compost. Un fertilizante natural, se puede preparar en el suelo o en composteras.

Carga de hortalizas

Después de concretar todos los pasos “se puede comenzar a plantar las hortalizas de la nueva temporada, que a su vez se dividen entre las que se ponen con semilla y las que antes de llevarlas al suelo habría que hacer plantines. Algunas necesitan la etapa previa que se realiza en un almácigo, porque si las ponés directamente se les hace muy difícil competir con los yuyos u otras plantas que puedan crecer a su lado”, explicó Aguirre.

“Los dientes de ajo ya tendrían que ir derecho a la tierra, también las semillas de habas, de arvejas, de cebolla, rúcula, zanahoria y radicheta”, aseveró, y siguió: “En los almácigos habría que poner las crucíferas como repollo, brócoli, repollitos de Bruselas, coliflor y col rizada, entre otras. Andan muy bien en esta temporada, pero son muy delicadas y si van derecho al suelo se pierden. Entonces habría que hacer una etapa previa en almácigos de crucíferas, lechugas, acelga y espinaca. De todas estas se tienen que hacer plantines extra para trasplantar”, indicó el productor.

También se puede utilizar coberturas o “mulching”, que sirve para cubrir los canteros o almácigos con pasto y hojas secas, corteza de árboles picada o viruta de madera para favorecer la retención de la humedad al comienzo de la temporada, así se logrará un crecimiento uniforme de los cultivos, se protege el suelo, disminuye la temperatura de las raíces, se evita el crecimiento de malezas, favorece la actividad microbiológica, y protege a las lombrices.

Y por supuesto, sin perder de vista el enfoque agroecologico: la asociación de plantas en el rediseño de la huerta para aprovechar los espacios y favorecer el desarrollo de cada cultivo, con la ayuda de las plantas aromáticas y las flores para evitar el ataque de insectos. Todo sin el uso de agroquímicos.

“El Changüí” y su trabajo diario

“En el predio estamos acomodando los espacios, proyectando para la primavera. Se nos viene el invierno, así que primero que nada, cada vez que termina una estación le agradecemos a la Pachamama por todo lo que nos brinda. Después seguimos los pasos que ya indicamos”, contó Aguirre, y agregó: “Uno se olvida de algunas cosas, pero hay que hacerlas. Ahora en otoño además de limpiar y de podar, siempre hay que incorporar nutrientes. ¿Cómo se hace? Con compost o con bosta de algún animal, en nuestro caso estamos bosteando el suelo para los frutales, las aromáticas y poniendo también en los canteros. Además arrancamos con la poda”, expresó.

Aguirre dijo que por estos días están “sembrando pasturas para las gallinas. Trabajamos centeno y vicia, y estamos acomodando los invernaderos pensando en el frío. Armamos dos más para defendernos y producir algo para autoconsumo y ojalá que salga para poder comercializar también. Queremos tener los plantines listos para vender en primavera a quienes tienen sus propias huertas”, concluyó el productor, feliz con su proyecto.