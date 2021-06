Caso Ochoa: este martes declarará su hermana

Ivanna Ochoa, hermana de Alejandro Jesús Ochoa, el productor rural asesinado en Cortaderas, ratificará este martes su denuncia y podrá ampliarla, según señaló en comunicación con El Diario Iván Coria, abogado de la familia de la víctima. Señaló que Ivanna había sido citada para el 27 de mayo, pero la audiencia fue reprogramada debido a que el 27, 28 y 29 de mayo estaban vigentes las medidas que dispuso el gobierno nacional para hacer frente a la pandemia, a las que el gobierno provincial adhirió y por las que el Superior Tribunal de Justicia —a través del Acuerdo 196/21— dispuso la suspensión de los términos procesales en las tres circunscripciones judiciales.

“Creo que la declaración de Ivanna va a ser muy importante. Queremos, junto con el doctor Leandro Fassi González, con quien representamos al particular damnificado, que amplíe respecto a la circunstancia no solo de la desaparición de su hermano, sino todo lo posterior”, refirió Coria.

A su vez, dijo que esperan que se llame a más testigos a declarar. “Obviamente va a haber más citaciones. Creo que esta semana serán notificados, dado que venimos de una semana atípica. Pero sí se va a citar a más gente. Incluso con Fassi González hemos pedido declaraciones testimoniales en sede judicial y a partir de los distintos testimonios seguramente seguiremos ampliando”, adelantó.

Por su parte, el fiscal de la causa, Carlos Leloutre, también en comunicación con El Diario, señaló que si bien hasta el momento la única persona citada ha sido Ivanna Ochoa, él solicitó otros testimonios. “Pedí más declaraciones testimoniales cuando me corrieron vista, pero prefiero no mencionar quiénes son estas personas. Prefiero que las citen y que estén notificadas. No quiero entorpecer la investigación”, justificó.

“No es un no rotundo”, respondió el fiscal ante la consulta de si en este último tiempo hubo novedades en la causa. “Uno siempre tiene la ilusión y la esperanza de que esto se esclarezca. Yo sigo, como dije desde un primer momento, dejando todas las puertas abiertas, porque para mí las hipótesis son diversas”, refirió e indicó que, si bien ya recibieron el sumario policial, “independientemente de eso, la jueza Patricia Besso ha tomado la decisión de que los efectivos sigan trabajando”.

Investigación

En cuanto a las pericias, Coria manifestó que muchas de ellas están en proceso. “Hay algunas que ya se han practicado y otras, como las de los celulares, que todavía se están produciendo. Hay resultado de parte de las pericias telefónicas, pero todavía falta para que finalicen, porque había algunos mensajes que estaban encriptados y otros borrados, por eso es que se pidió colaboración a la Policía de La Pampa para realizar esa medida. En relación a las pericias microbiológicas sobre muestras tomadas en la autopsia, todavía faltan los resultados de algunas. También solicitamos pericias sobre las pisadas halladas en el lugar donde sucedió el hecho, aunque entiendo que la escena, cuando se denunció que Ochoa fue secuestrado, fue ensuciada bastante, ya que fue mucha gente hasta allí, según lo que surge del estudio del sumario”, explicó Coria. Y agregó que, atento al estudio del sumario policial, han solicitado otra serie de medidas sobre las que no dio detalles.

Secuestro y hallazgo del cuerpo

Ochoa desapareció el pasado 27 de marzo de su casa ubicada en la calle La Pituca del loteo Suelos Puntanos, en Cortaderas. Según denunció Ivanna Ochoa en la Comisaría de la localidad, un amigo de su hermano le avisó que dos hombres encapuchados y armados golpearon, redujeron y se llevaron a Alejandro a bordo de uno de los dos vehículos en los que andaban. El testigo había estado desde el día anterior en la casa del productor rural junto a su hijo y otro amigo. El hombre relató que cerca de las 15:30 fue hacia el pueblo a hacer unas compras y que cuando regresó, cerca de las 19:30, vio a los dos sospechosos en una casa abandonada lindera a la de Ochoa.

El testigo narró que al verlos, fue a avisarle a Ochoa de la presencia de esos hombres y que cuando corrió hacia donde estos estaban, vio que redujeron a Ochoa y se lo llevaron. Dijo que él logró escapar de los sujetos al esconderse entre las malezas.

El productor rural fue hallado asesinado el 2 de abril en una obra en construcción ubicada en el paraje El Adobe, a la altura del kilómetro 17 de la ruta 1, en Cortaderas. La autopsia reveló que murió de forma violenta y que hubo mucha saña. Tenía una mordaza de tela ceñida a la boca anudada por detrás y otra en el cuello, sus genitales habían sido mutilados y tenía diversas heridas punzocortantes en el cuerpo. Su tráquea y los vasos del cuello fueron seccionados por completo. Murió por asfixia, fruto de un shock hipovolémico (hemorragia).