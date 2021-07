San Luis tuvo el mejor rinde de maíz tardío de la región

En la región integrada por las provincias de Córdoba, La Pampa, San Luis, Santiago del Estero, Tucumán y Catamarca, se sembraron 4,5 millones de hectáreas de maíz. Se estima que aproximadamente 591.000 hectáreas (13%) se destinarán a forraje y que del área sembrada con el fin de cosechar granos se perderán 146.900 hectáreas (3%), principalmente por las escasas precipitaciones que se produjeron en períodos clave para el desarrollo del cereal. Considerando estas situaciones, la superficie cosechable sería de 3,8 millones de hectáreas, según un informe publicado por la Bolsa de Cereales de Córdoba, que permanentemente monitorea lo que sucede con la actividad agrícola en el centro del país.

Respecto de las provincias de la zona de influencia de la entidad bursátil, todas evidenciaron una recuperación en el resultado económico en ambos planteos, por la mejora en los rendimientos y en los precios del cereal.

El mejor desempeño para el maíz temprano se observa en Córdoba y para el maíz tardío, la provincia que arrojó los mejores resultados fue San Luis, algo que no sorprende ya que debido a la corta ventana sin heladas, es el planteo favorito de los productores puntanos, que evitan así contratiempos en septiembre y octubre y luego apuestan a poder terminar la cosecha antes de que vuelvan los fríos intensos.

Córdoba lideró la superficie sembrada con maíz, con 2,5 millones de hectáreas, más de la mitad del total de la región; mientras que la provincia con menos participación fue Catamarca, con 19.200 hectáreas, debido sobre todo al escaso territorio aprovechable que tiene la provincia, que está recostada sobre la Precordillera andina.

A nivel país, la región central que es el objeto de estudio de la Bolsa cordobesa significó casi el 50% de los 9,4 millones de hectáreas totales estimados por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación.

Respecto de las fechas de siembra, solo en un 16% del área (600.000 hectáreas) se cultivó en fechas tempranas, mientras que un 84% se decidió por las fechas tardías (3,2 millones de hectáreas). El porcentaje de siembra sobre un cultivo antecesor invernal ascendió al 22%, un buen número, que habla de la dedicación y el interés por el cuidado de los suelos.

En cuanto a rendimiento, se estima que el ponderado promedio de la zona en análisis sería de 81,5 quintales por hectárea. Córdoba lidera la región con 88,3 quintales por hectárea, y Marcos Juárez es el departamento que más rinde obtuvo, con 110 quintales por hectárea promedio. Por otro lado, en el nivel regional el rendimiento más bajo rondaría los 68,1 quintales por hectárea, en La Pampa.

El volumen de producción en esta región se estima, en junio de 2021, en 30,9 millones de toneladas, es decir, el 53% del total del país estimado por la cartera de Agricultura, que fue de 58 millones de toneladas. Córdoba se posiciona como la primera productora nacional, con 19,2 millones de toneladas, equivalentes al 60% del maíz que saldrá en toda la región.

Al momento de cerrar este informe se habría cosechado alrededor del 40% y quedarían por recolectar unas 2,5 millones de hectáreas. La Pampa alcanzaría el mayor avance, con el 35% de su superficie apta, mientras que en Santiago del Estero solo se completó el 14% de las labores.

En general se observa que la cosecha avanza a ritmo lento, lo cual puede deberse principalmente a la mayor proporción de maíz sembrado en fechas tardías, que aún necesita de un período extra para bajar el nivel de humedad.

Contexto climático

En referencia al clima en el que se desarrolló la campaña, puede decirse que durante los últimos meses de 2020 se dio la fase fría del patrón climático conocido como “El Niño-Oscilación del Sur” (ENOS), es decir, La Niña. En casi todas las provincias analizadas los registros se encontraron por debajo del promedio histórico, quizá con la excepción de Santiago del Estero y San Luis, que si bien sufrió también de cierta irrregularidad con las precipitaciones, tuvo un verano muy auspicioso, superior incluso al de la Zona Núcleo.

Tucumán fue la que mayor diferencia reflejó y únicamente en Santiago del Estero los registros se ubicaron por encima del promedio histórico en todos los departamentos. A partir de mayo de este año, el fenómeno ENOS comenzó a tender a la neutralidad, con pocos indicios de un regreso a los patrones de La Niña para los próximos meses, lo que representa una buena noticia.

El 53% del volumen de maíz de la Argentina se concentra entre Córdoba, San Luis, La Pampa, Catamarca, Santiago del Estero y Tucumán.

En la campaña 2020/2021 la tasa de rentabilidad del maíz temprano en Córdoba fue del 59,6%, lo que representa 461,30 dólares por hectárea, como consecuencia de un mayor rendimiento del cereal (+16%) y del incremento en el precio del 64%.

Respecto del maíz tardío, que concentra la mayor producción, las expectativas se muestran optimistas: el rendimiento se estima entre similar hasta un 3% superior al del ciclo previo, y el precio del cereal con posición julio se encuentra negociado en un promedio de US$ 215 por tonelada, es decir, un 65% por encima de la campaña previa, lo que llevaría a un 70% de incremento en el ingreso total.

El resultado económico se ubicaría en los US$ 408,50 por hectárea y la tasa de rentabilidad sería del 52,3%, 44 puntos básicos por encima del año anterior, demostrando que apostar al maíz, más allá de los costos superiores a la soja en el momento de la implantación, sigue siendo un buen negocio para los agricultores del centro del país.

A nivel departamental, los distritos cordobeses con mejores resultados fueron Marcos Juárez (US$ 599 por hectárea) y Unión (US$ 565), mientras que los inferiores se vieron en Presidente Roque Sáenz Peña (US$ 64) y Río Primero (US$ 82,5). De los 17 departamentos analizados, tres presentaron mayores resultados económicos con maíz temprano y 14 con maíz tardío.

Los números de San Luis

La Bolsa cordobesa dio por terminada la cosecha de soja, con una producción de 533.200 toneladas en San Luis. En cuanto al maíz, el rendimiento promedio sería de 74,8 quintales por hectárea.

En maní, la provincia ya finalizó el arrancado y hay un 55% cosechado, con un rendimiento promedio de 40 qq/ha en caja sucio y húmedo.

Finalmente el sorgo, tendría un rendimiento promedio de 43,8 qq/ha.