El hermano que todos quieren tener

Una larga cabellera rubia, una voz todavía aflautada por sus jóvenes 12 años y una gran simpatía y carisma son algunos de los rasgos que representan a Axel Llunas. La otra gran característica que lleva desde tres generaciones en su familia es la pasión por la música que, en esta nueva camada, evolucionó hasta llegar a la actuación con la aparición de Axel y su hermano, Izan, en “Luis Miguel: La serie”.

Ambos pequeños actores interpretaron a dos hermanos en la biopic de Netflix. Izan hizo de Luis Miguel en la infancia y Axel de Sergio, más conocido en la serie como “Sergiño”, el hermano menor del cantante que cobra protagonismo en especial en la segunda temporada, estrenada este año. Sus voces, su parecido con la familia Gallego Basteri y las interpretaciones de “La Malagueña” y “Palabra de honor”, respectivamente, lograron convencer a los encargados del casting primero y a los fanáticos de la serie después de que ambos niños eran los indicados para los roles que interpretaron.

Hubo que esperar hasta el séptimo capítulo de la segunda temporada para ver los verdaderos dotes vocales de Axel, nieto del gran Dyango, una gloria de la música melódica española e hijo de Marcos Llunas, un reconocido cantante que más de una vez estuvo en San Luis con su espectáculo.

La escena en cuestión entre Diego Boneta y el joven actor es por demás dramática, como la mayoría de las que involucraron a “Sergiño”, el menor de los Gallego que era apenas un bebé cuando desapareció Marcela Basteri, la madre de Luismi, en una de las grandes dudas en la vida del cantante.

En la escena Luis Miguel obliga a su hermano a cantar una y otra vez el estribillo de “Palabra de honor” para convencerlo de lo dura que es la industria musical; están por horas en el estudio de grabación hasta que el niño rompe en llanto. En ese momento el menor de los Llunas tuvo su oportunidad de brillar tanto por sus notas vocales como por su talento para las lágrimas, algo que asume en una charla exclusiva que tuvo con Cooltura le costó bastante.

A diferencia de su abuelo, su padre y su hermano, Axel le confesó a este medio que le gusta “un poquito más” la actuación que el canto. Sin embargo, eso no le impidió lanzar su primer single “Un ratico más”, un reguetón lento que ya tiene más de cinco mil visualizaciones en su canal oficial de YouTube. —¿Cómo considerás que fue tu participación en "Luis Miguel: La serie"? —Fue una experiencia súper importante porque es la primera presentación que hago de forma profesional y es algo que me gusta mucho hacer. Disfruto de la actuación y me ha ayudado a practicar muchas cosas: como llorar o no tenerles miedo a las cámaras. Esa experiencia ha sido todo para mí.

—¿Te acordás qué fue lo que más te costó hacer?

—Lo que me generó más desafío fue llorar, porque es muy difícil cuando no tiene motivo. Tienes que pensar mucho en cómo hacerlo y es algo que a pocos les resulta fácil. En mi caso, si lo intento, lo puedo conseguir.

—Tuviste muchas escenas dramáticas, ¿fueron difíciles?

—He aprendido de los adultos con los que me tocó actuar. Por ejemplo, Diego Boneta me ha enseñado muchas cosas, al igual que los otros actores. Estar con ellos que saben te da más experiencia y confianza en ti mismo.

—Además tuviste que cantar el tema de Luis Miguel “Palabra de honor”, ¿cómo fue ese momento?

—He cantado en la serie un par de veces y con bastante facilidad porque mi padre, mi abuelo y mi hermano cantan. Es por eso que se me hace más fácil y porque me gusta. Si tengo que elegir me gusta un poquito más la actuación. Pero disfruto de hacer ambas cosas.

—¿Sentís alguna presión por pertenecer a una familia de cantantes?

—A mí me gusta estar en una familia de cantantes, es más fácil aprender. Sí, quizá hay un poquito de presión porque estás en una familia de grandes, pero lo llevo bien, creo.

—¿Cómo fue grabar durante la pandemia?

—Era muy difícil mientras hacíamos "Luis Miguel: La serie", sumado a que era mi primera vez. Aparte de eso teníamos que llevar mascarillas y hacernos PCR cada semana. Era bastante complicado, había que seguir un protocolo y mantener la distancia, pero se cumplió todo al final.

—¿Cómo llegaron vos y tu hermano en la serie?

—Primero audicionó mi hermano y lo llamaron a él. Después, mi padre acompañó a Izan a cantar para la serie y hacer sus grabaciones. Ahí fue que preguntó si necesitan a otro niño. Les dijo: “Tengo a mi hijo más pequeño que también puede cantar”. Le dijeron que sí, que le mandáramos un vdeo, lo hicimos y aquí estoy.

—¿Recordás cuándo fue que escuchaste por primera vez a Luis Miguel?

—Cuando íbamos al colegio con mi hermano, mi padre nos llevaba en el auto y tenía un disco de Luis Miguel, entonces escuchábamos su música, pero no sabía quién era hasta que lo escuchamos cantar una de sus canciones del disco y dijimos este es. Después de que mi hermano hiciera su aparición en la serie lo empezamos a escuchar mucho más.

—¿Hay algún tema de él que sea tu favorito?

—Me gustan todas sus canciones, pero hay una que me gusta un poquito más, que se llama “Suave”.

—¿Vas a estar en la próxima temporada?

—No sé si estaré, a lo mejor sí o a lo mejor no, ¿quién sabe?

—¿Tenés proyectos para formar parte de otra serie o película?

—No hay nada confirmado aún, pero hice varios castings y otras cosas. Pero no hay nada que esté 100 por ciento confirmado.

—Te tomás con mucha naturalidad la espera de los castings, ¿sentís algún tipo de presión?

—Es que es muy difícil porque tenés que hacer el casting, después tienen que ver a todos los participantes y elegir. A veces todo eso tarda un año o muchos meses. Es algo que lleva mucho tiempo, entonces es un proceso complicado así que para cada casting tienes que esperar.

—Lanzaste tu primer single, ¿lo compusiste vos?

—Acabo de sacar una canción que se llama "Un ratico más", está en YouTube, en Spotify y en todas las plataformas musicales. Es una canción que grabé en Ibiza, donde vivo, y me gusta mucho. Yo canté y la compuse un poquito con ayuda también de mi padre. Habla de pedirle a una niña que se quede un ratico más junto a ti, es una canción tipo reguetón pero más tranquilo. La tienen que escuchar.

—¿Conocés o te gusta algún músico argentino?

—Por ahora no, pero lo que quiero decir es que yo deseo mucho ir a Argentina, nunca fui.