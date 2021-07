COVID-19: aconsejan extremar cuidados con los más pequeños

Con la llegada de las vacaciones de invierno, los más pequeños aprovechan para disfrutar del merecido descanso y reponer energías para la segunda mitad del año. Actualmente la pandemia modificó las formas y todas las actividades tienen que enmarcarse en una serie de cuidados para prevenir la enfermedad. Si bien el virus no afecta a los niños de la misma manera que a los adultos, pueden contagiarse y contagiar.

“Los cuidados son los mismos que para los mayores, pero los más chiquitos deben estar acompañados en este sentido. Es importante que mantengan la distancia física de dos metros y no deben compartir juguetes; una medida que puede ayudar es mantener las mismas burbujas de contacto”, explicó la coordinadora del Ministerio de Salud, Rosa Dávila.

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) expone, desde el inicio de la pandemia, que hay que reducir la exposición de los niños y adolescentes a la información falsa, evitar los comentarios alarmistas frente a ellos. También aconseja generar ámbitos de higiene en el hogar, reforzar la comunicación, los vínculos afectivos e integrar a la familia en estos aspectos. Todas las recomendaciones son válidas para aplicar durante el receso invernal.

“El uso de mascarilla es relevante, sobre todo a partir de los 5 años; esto no quiere decir que entre los 3 y 5 años no pueda usarse. No se aconseja su implementación cuando hay chicos con minusvalía, discapacidad, tampoco si hay dificultades motrices o pulmonares. No tienen que usarlo cuando desarrollan actividades físicas”, señaló Dávila.

Según explicó la médica, la importancia de reforzar los cuidados en vacaciones tiene que ver con que los más pequeños pueden contagiar; otro factor es que durante el invierno circulan las infecciones respiratorias en mayor medida. Si bien el coronavirus puede pasar prácticamente asintomático, no es bueno que atraviesen la enfermedad.

“Creo que los chicos han incorporado muy bien los protocolos, son permeables, aprenden rápido. Estamos los adultos para protegerlos. Todavía debemos mantener los máximos cuidados, no hay que relajarse para nada. Tenemos que seguir con los cuidados personales y transmitir esto a los pequeños, sobre todo mantener la higiene de sus manos, es decir, si hay salidas, hay que ayudarlos a lavarse las manos. Todos los paseos durante las vacaciones deben disfrutarse, pero con los máximos cuidados y el cumplimiento de los protocolos”, remarcó.

Vacunación: 7 mil convocados

La titular de la cartera sanitaria, Silvia Sosa Araujo, informó que para hoy convocaron a más de 7 mil personas para recibir la vacuna contra el coronavirus. El operativo se desarrollará en 12 localidades.

En Juan Jorba citaron a 18 personas para la primera dosis de Sinopharm. En La Punilla convocaron a 45 pacientes para recibir la misma vacuna. Lo propio ocurre en El Morro, donde llamaron a 9 vecinos. En Juan Llerena esperan a 18 personas, en Nueva Galia, a 98 pacientes; en Buena Esperanza, a 153, en Unión, a 215 y en Anchorena, a 33.

Colocarán la misma vacuna en Arizona, donde citaron a 46 vecinos; en Quines, donde convocaron a 182 personas; en Luján, que espera a 92 pacientes; en Candelaria, donde convocaron a 83 personas; en Tilisarao, que aguardan 237 aplicaciones; en Naschel, donde invitaron a 166 vecinos, y San Francisco del Monte de Oro, donde citaron a 59 pacientes.

En Villa de Merlo estiman aplicar 331 primeras dosis de Sputnik V, AstraZeneca y Sinopharm; en Justo Daract citaron a 160 personas para los primeros componentes de AstraZeneca y Sinopharm; en Villa Mercedes, a 1.805 vecinos para primeras dosis de Sputnik V, AstraZeneca y Sinopharm; y en San Luis citaron a 3.383 personas para la primera de Sinopharm.

En todas las poblaciones trabajarán sobre los mayores de 24 años y menores de esa edad con patologías.