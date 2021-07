"Tenemos la necesidad de conocer la verdad a través de un fallo justo"

La presidenta de la Asociación Israelita de San Luis, Saada Bentolila, explicó la necesidad de que se realice lo que se llama Juicio en Ausencia, que fue propuesto por el juez del Tribunal Oral en lo Criminal, Franco Fiumara, y por los abogados de la DAIA y de la AMIA. Este tipo de juzgamiento tiene antecedentes a nivel internacional. Un ejemplo de ellos es el caso de Salim Jamil Ayyash, miembro del grupo chiita libanés Hezbolá, que fue condenado a cinco cadenas perpetuas por el atentado que se cobró la vida del exprimer ministro del Líbano Rafic Hariri y otras 21 personas el 14 de febrero de 2005, la primera sentencia internacional por un crimen terrorista. El tribunal se constituyó en Holanda y lo juzgó en ausencia.

"Fiumara plantea la posibilidad de hacer un Juicio en Ausencia porque el problema legal que padece la Argentina es que para poder mandar la causa a un juicio oral, donde todos puedan presenciar las audiencias al Hezbolá y a los agentes iraníes que estaban trabajando en la embajada en Argentina, es que según nuestra ley todos deben prestar declaración indagatoria, aunque se nieguen a hacerlo, entonces con este requisito la causa queda trabada eternamente, esto pensando en la conexión internacional", detalló Bentolila.

Además, según explicó, los acusados niegan que Argentina sea una jurisdicción legítima para ser juzgados. "El problema es que por los años que pasaron hay gente imputada que ya falleció. Una de las críticas que tiene el Juicio en Ausencia es que los imputados no tengan suficiente defensa, eso se puede suplir con una ley procesal que autorice los juicios en ausencia de los acusados, que la causa pase a juicio oral con todos los recaudos de defensa que se puedan garantizar para los imputados y así van a poder declarar los testigos que, con los años, están de-sapareciendo y la información se va deformando con el paso del tiempo. Así se podría relevar toda la información que no haya surgido aún y poder llegar a una etapa de sentencia cuya pieza jurídica dará plena certeza al acreditar quiénes fueron criminalmente responsables del atroz delito de lesa humanidad", continuó.

"Aunque los imputados no vayan a la cárcel, porque no están presentes, al ser declarado como un crimen de lesa humanidad motivo por el cual no prescribe, los nombres de las personas imputadas y condenadas, si se llegara a hacer el Juicio en Ausencia, quedan sujetos a ser detenidos por Interpol. Esto permitiría avanzar sobre la causa, para que pueda haber un cierre que permita, por lo menos identificar a los culpables y determinar responsabilidades", expresó.

Bentolila sostuvo que para habilitar la posibilidad de un Juicio en Ausencia "se torna inmediatamente necesario tener una ley de juzgamiento en ausencia para este tipo de delitos, que se constituirá en una herramienta procesal sumamente útil para echar luz sobre lo ocurrido dentro del territorio argentino".

"No hay que olvidar que los familiares de las víctimas fatales, los sobrevivientes y la sociedad en su conjunto tienen la imperiosa necesidad de conocer la verdad a través de un fallo justo, haciendo lugar a un antiguo mandato bíblico, pero que tiene plena vigencia: justicia, justicia perseguirás", concluyó.