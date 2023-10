La comunidad judía de San Luis, conmovida por los ataques

Entre 80 y 100 familias judías eligieron la provincia de San Luis para vivir, según apuntó Saada Bentolila, presidenta de la Sociedad Israelita de San Luis. "Hay gente en Merlo y Villa Mercedes, Carpintería, algunas que han venido a vivir a San Luis como un lugar de refugio", apuntó la docente e investigadora de la UNSL. Muchas de ellas tienen familiares en Israel, que hoy atraviesa el tercer día de conflicto bélico con la organización terrorista Hamas, que exige la liberación de territorios para el pueblo palestino e inició ataques por múltiples vías desde la Franja de Gaza (Para más información ver página 11). Consultada por El Diario de la República, Bentolila marcó la conmoción de la comunidad ante la magnitud de los ataques y apuntó a las distintas razones que podrían haber llevado al reanudamiento de las hostilidades.

"Hemos quedado todos muy conmocionados, porque no habíamos visto un ataque de esta dimensión. Ni siquiera en las guerras que han transcurrido del 67 y 73. Tengo recuerdo de ellas, y en esos casos eran ejércitos de algunos de los países que limitan a Israel, en los cuales hacían una declaración de guerra, invadían y atacaban. En este caso se trató del trabajo de un grupo terrorista evidentemente planificado, porque actuaron simultáneamente por varias vías, por tierra, por aire y por mar", comparó la presidenta.

"No deslegitimo el derecho de los palestinos, pero toda la comunidad judía cuestiona fuertemente la metodología terrorista", aclaró Bentolila, quien tiene familiares directos en el país atacado.

En este contexto, en las últimas horas, tanto el gobierno nacional y provincial desplegaron custodias para las sedes de la comunidad. "La colectividad de la provincia ha recibido un fuerte apoyo de los ministerios de Gobierno y Seguridad, y han puesto una guardia permanente en el edificio de la colectividad. Tenemos los antecedentes del atentado a la AMIA y a la embajada en el país, y es preferible una política en este momento de resguardo de las instituciones judías, porque sabemos también cómo se extiende el trabajo de estas organizaciones", detalló.

Un conflicto de tanta complejidad y años no es fácil de resolver, remarcó la docente. Sin embargo, como referente de la comunidad, pidió por una desmitificación de que nunca hubo una coexistencia pacífica entre el pueblo judío y árabe. "El conflicto no es centenario ni milenario. Tiene que ver con una política que se desarrolló durante el dominio inglés en el territorio y que después culminó con la creación del Estado de Israel en el año 48. Pero los judíos históricamente con los árabes hemos vivido en paz. Desmitifiquemos de que judíos y árabes han sido enemigos de toda la vida porque no es así, es más, podríamos decir que los judíos han sufrido mucho más en Europa durante siglos que con los árabes". remarcó.

Hecha esta aclaración, Bentolila apuntó que una resolución sería el cambio de liderazgo del pueblo palestino, que tiene una gran influencia de Hamas. "La conducción que hace de este conflicto efectivamente lleva a un camino sin salida. Pero no quiere decir que no la haya. Hace unos años atrás, era impensable que Israel lograra tratados de paz con Baréin y Kuwait. Hay otros países que van camino a eso, como es el caso de Marruecos, y otros donde empezaron a haber relaciones, como Arabia Saudita", argumentó.

"Este ataque terrorista hacia el Estado de Israel de manera tan contundente y masiva, en realidad, está determinado por una cuestión importante para ellos, que era reafirmar su propio liderazgo. No les interesa demasiado si ganan o pierden, les interesa generar víctimas, porque saben que en Israel una sola víctima ya es importante", agregó.

La presidenta informó que actualmente Hamas busca ganar poder en Cisjordania (conocida también como Judea y Samaria), que tiene el liderazgo de la Autoridad Nacional Palestina, ya que el grupo terrorista solo está asentado en la Franja de Gaza. Eso, sumado a la intención de desactivar futuros acuerdos de paz con países árabes son algunas de las razones detrás de las acciones del grupo, remarcó.

"El mensaje que nace de mi corazón es que se iluminen las mentes y los corazones de los líderes y puedan pensar que cada vida tiene valor. Y con cada vida me refiero árabe o judía, la que sea", concluyó la referente de la comunidad judía en la provincia.

Redacción/MGE